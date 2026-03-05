Morón, Rota y los cinturones de explosivos

Antes de nada, que conste que esto es sólo una especulación personal.

Me pregunto: ¿qué habría ocurrido si España hubiese permitido el uso de Morón y Rota para atacar a Irán? Que posiblemente en estos momentos los sujetos más abyectos del PP, Vox, Junts y compañía estarían rezando para que algún chalado fundamentalista se metiera en un tren, un metro, un avión o un supermercado con un cinturón de explosivos y causara una masacre. Sería un regalo para ellos, un motivo de mezquina alegría por varias razones:

El gobierno actual estaría muerto y perdería con toda seguridad las siguientes elecciones. Ya se encargaría lo más barriobajero de estos partidos de meternos hasta en la sopa que por culpa de Sánchez "los moros" nos han hecho un atentado.

Aplicarían con placer el ya famoso "que caiga España, que ya la levantaremos nosotros" y el "cuanto peor, mejor". Cuando la oposición no se ejerce con ideas, sino con embestidas e insultos, es lo que se puede esperar.

Y por último, y esto sería de especial agrado del PP, tratar de lavar la imagen de Aznar, cómplice de la invasión de Irak y la muerte de decenas de miles de civiles, lo que nos llevó a los atentados del 11-M. Qué gran oportunidad tendrían para decir: "¿véis, no era culpa de D. José María, es que las guerras son así".

En fin, no sé por qué escribo esto, es una reflexión fútil. Ojalá tuviéramos en España unos partidos de derecha que fueran decentes, inteligentes y honrados. Una oposición digna, y no esta gente sacada del fondo del cubo de basura de Steve Bannon. Ya digo que todo este artículo es pura opinión personal, pero lo triste es que podría apostarme el salario con confianza a que la realidad sería muy parecida.