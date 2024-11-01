edición general
4 meneos
5 clics
Morirse también cuesta más caro: el precio de los funerales se dispara en Chequia

Morirse también cuesta más caro: el precio de los funerales se dispara en Chequia

El coste de los funerales en la República Checa ha aumentado de forma notable en los últimos años debido al encarecimiento de la energía, los materiales y la mano de obra. Los servicios funerarios suponen ya una carga económica para muchas familias y la cremación se consolida como la opción más asequible y elegida. Los precios de los servicios funerarios en la República Checa han experimentado un incremento significativo en los últimos años. Factores como el aumento del coste de la energía, los materiales y la mano de obra han provocado que or

| etiquetas: muerte , coste , funerales , chequia , república checa
3 1 0 K 53 actualidad
5 comentarios
3 1 0 K 53 actualidad
capitan__nemo #4 capitan__nemo
¿y la competencia entre empresas y la publicidad masiva de habitos funerarios mas caros cómo va?

Una incineracion (no en la caja en la que lo han trasladado que era buena y deberia ser de alquiler temporal solo para mostrarlo en las ceremonias y tanatorio), el tanatorio, las flores, la ceremonia, no deberia costar tanto.
¿Los seguros de decesos cuanto estan pagando?
0 K 20
asola33 #3 asola33
Sin mirar el artículo, dudo que sea más caro que en Barcelona. Ni la mitad. Aquí hay una mafia descarada.
0 K 11
PaulDurden #5 PaulDurden
Nos morimos por encima de nuestras posibilidades...
0 K 10
Jaime131 #1 Jaime131
Lo que cuesta más caro es que te entierren.
0 K 10
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
#1 Eso pasa por que se esta muriendo mucha gente que no se había muerto nunca, hay escasez de tumbas y nichos.
0 K 20

menéame