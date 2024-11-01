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Morbilidad psiquiátrica entre adolescentes y adultos jóvenes que contactaron con servicios especializados de identidad de género en Finlandia entre 1996 y 2019 (eng)

La morbilidad psiquiátrica grave es frecuente entre los adolescentes derivados a servicios de reasignación de género y parece ser más prevalente en aquellos derivados tras el reciente aumento de casos. Las necesidades psiquiátricas no desaparecen tras la reasignación médica de género.

| etiquetas: morbilidad psiquiátrica , identidad de género
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6 comentarios
3 1 0 K 41 actualidad
g3_g3 #2 g3_g3
Quién lo hubiese sospechado
1 K 21
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro *
#2 "Medical GR initiated during the developmental years may provide the desired physical results better than treatments initiated in adulthood, and positive psychosocial outcomes, including reduced depression, self-harm, and suicidality, are also expected"
1 K 19
azathothruna #1 azathothruna *
O sea tanta cirugia "estetica" para nada?
"Cambiar de equipo" es una gran decision, y dudo que un adolescente tenga la madurez y webos necesarios.
Por cierto, la adolescencia termina a los 25 o a los 18?
0 K 15
UnoYDos #3 UnoYDos
#1 Pues depende de los criterios que apliques para decidir cuando se termina. Segun la ciencia, las zonas cerebrales relacionadas con la toma de decisiones pueden terminarse de desarrollar pasados incluso los 30. Aunque esto depende de cada persona claro.
0 K 6
eltxoa #5 eltxoa
#1 Hacia los 25. A los 18 termina la impunidad :troll:
0 K 12
ur_quan_master #4 ur_quan_master
Se analiza la prevalencia de morbilidad entre aquellos que no fueron derivados?
0 K 12

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