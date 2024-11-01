Morbilidad psiquiátrica entre adolescentes y adultos jóvenes que contactaron con servicios especializados de identidad de género en Finlandia entre 1996 y 2019 (eng)

La morbilidad psiquiátrica grave es frecuente entre los adolescentes derivados a servicios de reasignación de género y parece ser más prevalente en aquellos derivados tras el reciente aumento de casos. Las necesidades psiquiátricas no desaparecen tras la reasignación médica de género.
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"Cambiar de equipo" es una gran decision, y dudo que un adolescente tenga la madurez y webos necesarios.
Por cierto, la adolescencia termina a los 25 o a los 18?