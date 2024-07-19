edición general
Morant apoya la unidad "a la izquierda del PSOE" que plantea Rufián: "Somos mayoría en la calle"

Morant apoya la unidad "a la izquierda del PSOE" que plantea Rufián: "Somos mayoría en la calle"

La ministra defiende la suma de las izquierdas: "Yo creo que sumamos y somos una mayoría en la calle". La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, se reivindica como 'sanchista' y asegura que estará "con Pedro Sánchez", presidente del Gobierno, "hasta el final". "Yo quiero ser presidenta [de la Generalitat] y hacer presidente de nuevo a Pedro Sánchez. Por tanto, mi problema sería que me llamaran 'mazonista', ese sí sería un problema", asevera en alusión al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.

Harkon
Pues ya estaría, candidatura unitaria de PSOE, Sumar, Izquierda Unida, Mas Madrid y Rufián, que no ERC.

Si no lo hacen es pq les interesa que gobiernen las derechas. Era así, no?
4
Leon_Bocanegra
La miseria moral de la derechusma ya en el primer comentario
2
valandildeandunie
Primero, formaron Podemos, mamaste gobierno de izquierdas y PSOE. Después formaron Sumar, mamaste gobierno de izquierdas y PSOE.

Ahora vas a seguir mamando fuertemente.
1
Jaime131
Unidad e izquierda en la misma frase es un oxímoron.
1
Sandilo
Primero formaron Podemos para aunar a la izquierda, fracasó. Después formaron Sumar para aunar a la izquierda, fracasó.

Ahora….
4
laruladelnorte
Madrid-19/07/2024 21:23

Se conocía desde hace años que las 'cloacas del Estado' se ensañaron con Podemos desde que 69 diputados y diputadas de la formación y de sus coaliciones entraron por primera vez en el Congreso de los Diputados, el 20 de diciembre de 2015.
Se conocía el papel del comisario José Manuel Villarejo en la fabricación de pruebas falsas para desprestigiar a Pablo Iglesias y otros líderes de aquella primera etapa de Podemos.
Pero ahora, por fin, un juzgado de la Audiencia…   » ver todo el comentario
5
Tunguska08Chelyabinsk13
#4 Bueno bueno, que Podemos absorvió Izquierda Unida... con ese nombre, no pretenderás darle la originalidad a Podemos.
0
ElenaCoures1
#4 Funcionó con Izquierda unida qué ahora es un referente de irrelevancia
2
CharlesBrowson
ni creo que llegue para llenar una mesa en el garibaldi
1
beltraneja
#12 yo voto podemos y tengo claro que si las izquierdas se unen, me parezca mejor o peor, seguiré votando izquierda.
1
Tunguska08Chelyabinsk13
Solo le ha faltado decir, "a la izquierda del PSOE, que ahí hay muuuuuuuuuuuuuuuucho espacio!!!"
0
reithor
Joder Diana, que tienes el ministerio abandonado, centrate en algo, que no hay financiación base para la ciencia y el % de éxito del programa nacional es del 46, más de la mitad se quedan fuera...
0
manolo_tenaza
#_13 jaja si es de enero
0
manolo_tenaza
Todos los delincuentes juntos: golpistas, comunistas, etarras, sediciosos, corruptos, los violadores sacados por Montero, las secuestradoras de niños de la niña de la curva.... Toda la basura junta
14
Harkon
#1 La pastillita, abuelooooo...!!!
1
Jointhouse_Blues
#3 Por la reacción de sus voceros se puede medir el terror que estas noticias suscitan en Génova. xD
0
Jakeukalane
#1 nueva cuenta. Bloqueo nuevo.
0

