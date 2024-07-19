Morant apoya la unidad "a la izquierda del PSOE" que plantea Rufián: "Somos mayoría en la calle"

La ministra defiende la suma de las izquierdas: "Yo creo que sumamos y somos una mayoría en la calle". La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, se reivindica como 'sanchista' y asegura que estará "con Pedro Sánchez", presidente del Gobierno, "hasta el final". "Yo quiero ser presidenta [de la Generalitat] y hacer presidente de nuevo a Pedro Sánchez. Por tanto, mi problema sería que me llamaran 'mazonista', ese sí sería un problema", asevera en alusión al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.
Si no lo hacen es pq les interesa que gobiernen las derechas. Era así, no?
Ahora vas a seguir mamando fuertemente.
Ahora….
Se conocía desde hace años que las 'cloacas del Estado' se ensañaron con Podemos desde que 69 diputados y diputadas de la formación y de sus coaliciones entraron por primera vez en el Congreso de los Diputados, el 20 de diciembre de 2015.
Se conocía el papel del comisario José Manuel Villarejo en la fabricación de pruebas falsas para desprestigiar a Pablo Iglesias y otros líderes de aquella primera etapa de Podemos.
Pero ahora, por fin, un juzgado de la Audiencia… » ver todo el comentario