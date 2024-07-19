Morant apoya la unidad "a la izquierda del PSOE" que plantea Rufián: "Somos mayoría en la calle"

La ministra defiende la suma de las izquierdas: "Yo creo que sumamos y somos una mayoría en la calle". La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, se reivindica como 'sanchista' y asegura que estará "con Pedro Sánchez", presidente del Gobierno, "hasta el final". "Yo quiero ser presidenta [de la Generalitat] y hacer presidente de nuevo a Pedro Sánchez. Por tanto, mi problema sería que me llamaran 'mazonista', ese sí sería un problema", asevera en alusión al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.