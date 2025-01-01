Montse Tomé se despide y ninguna jugadora se acuerda de ella

Montse Tomé no seguirá en el cargo de seleccionadora absoluta de la Selección Femenina. Así lo decidió este lunes la Junta de la RFEF. La entrenadora, unas horas después de la decisión, se despidió a través de una red social. Fue un mensaje sentido, cariñoso y elegante hacia las internacionales. Sin embargo, ninguna de las 23 jugadoras que viajaron a Suiza para la Eurocopa se ha despedido de la que fuera su seleccionadora.