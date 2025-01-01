Montse Tomé se despide y ninguna jugadora se acuerda de ella

edición general
Montse Tomé no seguirá en el cargo de seleccionadora absoluta de la Selección Femenina. Así lo decidió este lunes la Junta de la RFEF. La entrenadora, unas horas después de la decisión, se despidió a través de una red social. Fue un mensaje sentido, cariñoso y elegante hacia las internacionales. Sin embargo, ninguna de las 23 jugadoras que viajaron a Suiza para la Eurocopa se ha despedido de la que fuera su seleccionadora.

Ovlak #1 Ovlak
Por algo sería.
6 K 78
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Que se puede esperar de ese grupo de niñatas mal criadas, que se les ha subido el ego, cuando no saben ni lanzar un penalti.
5 K 45
Supercinexin #3 Supercinexin
Igual no le han puesto nada en el Twitter y sin embargo se han ido todas juntas a cenar a un restaurante de cien pavos el cubierto, cerrado para ellas solas, luego de copas por ahí en sus vehículos de alta gama y finalmente para rematar la noche todas al reservado de alguna exclusiva discoteca madrileña con unos buenos putos de 18-19 años para f0ll4r y que les coman los c0ñ05 entre gintonic y gintonic.

Lo normal en los futbolistas, vamos, que tampoco tiene por qué ser publicado en Redes Sociales.

A ti te lo van a contar, Amalia, redactora de As. jajaj
1 K 31
Abcdefghijklm #5 Abcdefghijklm *
El apoyo previo de Montse Tomé a Jorge Vilda y Luis Rubiales se refiere a su postura durante el conflicto que marcó a la selección española femenina tras el Mundial de 2023. Tomé, entonces asistente de Vilda, fue señalada por algunas jugadoras y sectores de la prensa por alinearse con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y con Rubiales, expresidente de la Federación, durante el escándalo del beso no consentido a Jenni Hermoso. Este episodio generó una crisis profunda, con un grupo de…   » ver todo el comentario
1 K 21
victorjba #7 victorjba
#5 Y luego ha echado a Hermoso de la selección. Parece que había cierta "vendetta" por su parte.
0 K 14
gitamon #4 gitamon
no la conozco
0 K 18
mosfet #6 mosfet
#4 ...esa señora de la que usted me habla...
0 K 7

