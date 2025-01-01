Montoro, primer lugar de España que supera 40 veces los 40 grados en el mismo año

Montoro, epicentro del calor en España. La estación que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en el paraje La Vega-Armijo (en el límite con el término municipal de Villa del Río) superó en la tarde del martes los 40 ºC de temperatura máxima por cuadragésima vez en lo que va de año. Este miércoles ha llegado a las 41 tardes a más de 40 ºC. Es la primera estación meteorológica de España donde en un mismo año hay más de 40 tardes a más de 40 ºC, un registro histórico desde que hay datos, según los registros recopilados por Miguel Moya,