edición general
3 meneos
9 clics
Montero no cede ante Yolanda Díaz y el decreto de Irán no incluirá ni prohibir desahucios ni la prórroga de alquileres

Montero no cede ante Yolanda Díaz y el decreto de Irán no incluirá ni prohibir desahucios ni la prórroga de alquileres

El PSOE deja claro a Sumar que el decreto solo incluirá "medidas que cuenten con consenso", lo que deja fuera iniciativas rechazadas por Junts y PNV.

| etiquetas: guerra , irán , decreto , montero , díaz , vivienda
2 1 0 K 31 actualidad
9 comentarios
2 1 0 K 31 actualidad
perrico #5 perrico
Vamos a ser honestos.
Si se incluyen esas medidas no va a ser aprobado en el Congreso.
No hay más. Junts está en eso con PP y VOX.

Se debería ser honesto con los ciudadanos y tomarlos por adultos.

La derecha no va aprobar nada contra la especulación inmobiliaria.
4 K 55
#6 Scutarius
#5 también tiene otra lectura. La derecha no va a hacer nada contra la especulación inmobiliaria, pero hay que combatirla.
0 K 7
#8 chavi
#5 Que vayan en otro decreto y que se retraten todos
Si el PSOE se niega, Sumar debe abandonar la coalición
0 K 12
Meneador_Compulsivo #9 Meneador_Compulsivo
Mopongo!
0 K 20
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
Firmado: Marichús, próxima presidenta de Andalucía, jejé (TRADUCCIÓN DE "CONSENSO" EN EL IDIOMA DE MARICHÚS: dar poder de bloqueo a grupos minoritarios y muy de derechas como Junts y PNV)
0 K 15
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
cuando obtenga en las elecciones andaluzas todavía peores resultados que el Espadas, ese exalcalde de Sevilla que hizo el ridículo y que como todo alcalde de la capital era de lo más odiado en toda Andalucía... va a ser histórica la debacle, acabar siendo más odiada en Andalucía que el alcalde de su capital tiene hasta mérito, Marichús! sigue así que seguro que lo consigues (pasar a la Historia)
0 K 15
angelitoMagno #3 angelitoMagno
PSOE, cobarde, no debería dejarse chantajear y presentar un decreto valiente.

Si después es bloqueado en las cortes y no se puede aprobar ninguna medida, bueno, que se retrate la oposición.
0 K 15
#4 MenéameApesta
En el PSOE son trileros expertos.
Esta última legislatura fue una cagada máxima para los intereses de la izquierda, sin apenas avances sociales por depender de partidos de derechas para todo y sufriendo un desgaste del que va a tardar décadas en recuperarse. A los únicos que le interesa es a los de las poltronas.
Si dejasen gobernar al fascismo era tiempo que ganábamos, porque va a tocar sufrirlo de una manera u otra, porque no se puede contrarrestar el apoyo que le ofrecen los propietarios de las redes sociales. Y menos aún si no puedes sacar adelante avances sociales .
Cuanto más movilizada y motivada esté la izquierda menos durará la oscura época que nos va a tocar vivir.
0 K 13
#7 chavi
Se han ofrecido a que las medidas de vivienda vayan en un decreto separado.

Si se niegan, deben dejar el gobierno en bloque. Debe ser una línea roja.
0 K 12

menéame