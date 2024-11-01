edición general
2 meneos
9 clics
La montaña que alberga La Esperanza

La montaña que alberga La Esperanza

Un barrio nacido del éxodo venezolano reúne a familias que huyeron de la crisis y hoy intentan reconstruir su vida al otro lado de la frontera.

| etiquetas: la esperanza , colombia , venezuela , inmigración
2 0 0 K 36 actualidad
1 comentarios
2 0 0 K 36 actualidad
Pertinax #1 Pertinax *
Uno de los mayores éxodos contemporáneos a nivel mundial. Pero apenas ha sido noticia en MNM porque patatas.
0 K 20

menéame