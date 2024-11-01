edición general
27 meneos
63 clics
El montaje policial tras ser uno de los últimoa fusilados de Franco: “Se llamaba Xosé Humberto Baena y era inocente”

El montaje policial tras ser uno de los últimoa fusilados de Franco: “Se llamaba Xosé Humberto Baena y era inocente”

El periodista Roger Mateos publica ‘El verano de los inocentes’, una exhaustiva investigación que consigue arrojar luz sobre las consecuencias de los atentados del FRAP en 1975. La mañana del 27 de septiembre de 1975, tres hombres fueron conducidos hacia el patíbulo de Hoyos de Manzanares, en Madrid. Se llamaban José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y Xosé Humberto Baena. Todos ellos estaban en la veintena y la vida les fue arrebatada sin que profirieran un grito ni suplicaran. Tampoco se vendaron los ojos: querían ver a la muerte a.......

| etiquetas: montaje policial , ultimo fusilado por franco , xosé humberto baena
22 5 0 K 178 actualidad
5 comentarios
22 5 0 K 178 actualidad
wata #1 wata
Todavía se me remueven las tripas pensar en aquellos días.
3 K 35
Lyovin81 #2 Lyovin81
#1 Pues está España llena de pedazos de mierda con forma humana que afirman que en esa época se vivia de puta madre, aunque la mayoría ni habían nacido.
2 K 24
wata #4 wata
#2 A todos eso los ponía 15 días a vivir como se vivía con el franquismo en pleno vigor. Se les quitaba la gilipollez rápidamente.
Eso sí, que no quieren ir de dirigentes falangistas.
0 K 11
Yepyop #3 Yepyop
Los franquistas siguen teniendo total impunidad en este país... tampoco hemos cambiado mucho, simplemente nos matan menos y nos dejan opinar.
2 K 24
#5 luckyy
Aquella derecha que todavía asesinaba en el setenta y cinco es la misma que niega el genocidio de Gaza, la misma que mandaba la división azul a luchar con el nazismo. No ha cambiado nada y luego vendrán a decir que cumplían órdenes by no sabían nada
0 K 6

menéame