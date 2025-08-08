edición general
Mónica Oltra: “Todo lo que dice Rufián me parece bien, porque es el único que se sale del molde”

Mónica Oltra sigue siendo un activo durmiente para la izquierda. Hace unos días, su compañero de partido en Iniciativa y Compromís, el diputado en el Congreso Alberto Ibáñez, respondió en una entrevista en À punt que la exlíder de la coalición es “el mejor bagaje político y electoral” que tiene la izquierda valenciana y que “sería una magnífica candidata a la alcaldía, a la Generalitat, en Madrid o donde ella considere”.

NPCmasacrado
Aprovecho un poco offtopic: Lo que debería hacer la izquierda es algo como lo que propone Rufián pero en internet para defender los intereses de la gente. Un batallón de gente que sepa de marketing, redes, algoritmos, posicionamiento. Más allá de postear en redes

Si alguien con capacida decisión puede hacerlo que la haga. o que me escriba por privado.
2 K 40
Forni
#1 Ya los tienen, desde el 15M evolucionó dando Podemos los golpes más "innovadores" y siendo algo que se ha extendido a todos. Su problema/virtud es el que ya sabemos: la fragmentación.
0 K 10
NPCmasacrado
#4 Para nada, mueven redes, pero con poco acierto. De algoritmos, marketing y tal cero idea, pero cero. Y les voto eh
1 K 27
Forni
#8 Ya, y yo he trabajado con ellos. Tienen métodos, pero están fragmentados. Si no se va a una, con independencia de que la audiencia esté receptiva, porque esa es otra que tienen en su contra, se comen los mocos.
0 K 10
NPCmasacrado
#10 De los métodos que veo yo leyendo todos los días cosas básicas que van apareciendo cero, ninguno, algun contacto he hecho con ellos y cero idea.
0 K 20
Forni
#11 Lo peor que tienen es, y diría que tiras por ahí, es saber "dirigirse" a todos. Son estupendos comunicadores para los suyos, pero tienen un extraño complejo con hacer un discurso o campaña para agasajar al que no los sigue.
0 K 10
Klamp
#1 ningún colectivo puede promocionar sus interés en Internet mientras los medios sean controladores de la forma más opaca posible por grandes coorps. Ni siquiera la extrema derecha, que solo copa contenido porque Dan dinero, tienen inercia, en cuanto dejen de darlo, cambiará el grupo de moda y a seguir sacando pasta de algoritmo.
1 K 19
NPCmasacrado
#6 JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ claro que se puede, lo hago yo, mira aquí me estás leyendo, enga espabila.
0 K 20
Klamp
#9 enhorabuena a ti y a los 4 personas que te van a ver.
0 K 7
Celsar
#1 no tiene sentido, al fin y al cabo todas las redes están en manos del gran capital, fomentan a los suyos y hunden a los contrarios. Como pasó aquí con el Vasurasky, en Twitter con Musk o los miles de ejemplos de Facebook o Youtube donde es imposible no caer en mierda derechista en dos clicks.
0 K 12
NPCmasacrado
#13 Claro defender los intereses no tiene sentido, desiste, se un esclavo, obedece, consume,
0 K 20
Celsar
#14 a ver, tú estás trabajando para ellos (espero que gratis) creando engagement y haciendo que tengan más tráfico.
Internet no es la realidad y cada vez lo será menos, la izquierda tiene que volver a la calle, volver a hacer sindicalismo y volver a crear tejido social real.
No te creas que vas a conseguir el más mínimo cambio desde tu teléfono móvil.
0 K 12
encurtido
El problema de esta izquierda es la proponen partidos que sistemáticamente insultan a su potencial electorado. ERC o Bildu por muy de izquierdas que digan que sean basan su partido en el identitarismo y en "nosotros primero".

Estas palabras podrían ser de Vox o de Salvini hablando del Sur de Italia, pero son del izquierdista Rufián que inició esta propuesta. A ver quién es el gilipollas fuera de Catalunya o País Vasco capaz de votar a esto si de verdad se materializa en una opción de…   » ver todo el comentario
2 K 31
Celsar
#3 deja de repetir lo que te han dicho que repitas, que además es mentira.
La prueba son estas dos legislaturas donde la izquierda no centralista ha mostrado más sentido de estado que toda la basura derecharra junta.
4 K 47
tierramar
En base a las propuestas de Rufián, lo que se explica en el siguiente video es muy acertado: www.youtube.com/watch?app=desktop&v=91qNeurLMJE&t=1s.
0 K 12
Borgiano
Los de Rufián vienen de dejar el gobierno de la Generalitat después de cuatro años y no han hecho una mierda
0 K 8

