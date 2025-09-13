El modelo Países Bajos: jornada de 4 días sin imponerlo por ley y sin que afecte a su productividad

En pleno debate sobre la reducción de la jornada laboral en España, los últimos datos de Eurostat han colocado a Países Bajos como el país europeo donde menos tiempo se trabaja. Sin haberlo establecido por ley, cada trabajador holandés hizo 32,1 horas de media a la semana el año pasado, por debajo de las 36,1 horas de Italia, las 36,4 de España o las 34,4 de Alemania. Equivale a trabajar cuatro días a la semana.