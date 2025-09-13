edición general
El modelo Países Bajos: jornada de 4 días sin imponerlo por ley y sin que afecte a su productividad

En pleno debate sobre la reducción de la jornada laboral en España, los últimos datos de Eurostat han colocado a Países Bajos como el país europeo donde menos tiempo se trabaja. Sin haberlo establecido por ley, cada trabajador holandés hizo 32,1 horas de media a la semana el año pasado, por debajo de las 36,1 horas de Italia, las 36,4 de España o las 34,4 de Alemania. Equivale a trabajar cuatro días a la semana.

Fedorito
En este país ya cuesta respetar derechos que están legislados, pues imaginaros si no lo estuviesen.
MisturaFina
A que nos referimos con productividad?? A producir porquerias que se rompen? para volver a vender lo mismo? Reventar recursos naturales y humanos para girar una rueda de papelitos pintados que no va ningun lado? Usar la mediocridad como estilo de vida?
Eso no es productividad, eso es hacer el gilipollas!!!
Hollywoodlandia
Bueno el que ha escrito esto de verdad se cree el cuento xD xD xD xD xD xD

Eso de los 4 días es exclusivo para los nativos.
Los extranjeros trabajan cualquier día, cualquier hora
