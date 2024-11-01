Qué modelo Megadrive coleccionar en 2025: Las distintas versiones y revisiones de la consola de 16 bits de Sega

Si os estáis planteando compraros una Sega Megadrive, posiblemente al iniciar la búsqueda habréis visto o recordado que existen varios modelos o revisiones de la consola: Megadrive 1, la clásica, la 2, con un rediseño a mitad de los 90's, incluso varias revisiones del primer modelo. En este artículo destacamos sus diferencias y cuál conviene más coleccionar en pleno 2025.