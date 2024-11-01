edición general
Qué modelo Megadrive coleccionar en 2025: Las distintas versiones y revisiones de la consola de 16 bits de Sega

Si os estáis planteando compraros una Sega Megadrive, posiblemente al iniciar la búsqueda habréis visto o recordado que existen varios modelos o revisiones de la consola: Megadrive 1, la clásica, la 2, con un rediseño a mitad de los 90's, incluso varias revisiones del primer modelo. En este artículo destacamos sus diferencias y cuál conviene más coleccionar en pleno 2025.

| etiquetas: videojuegos , retrogaming , megadrive , coleccionismo , retro , sega
3 comentarios
MoñecoTeDrapo #3
#2 usar lo coleccionado es anatema en coleccionismo :-P
MoñecoTeDrapo #1
¿Para coleccionar? Una sin abrir en su embalaje original.
Para retrogaming pues ya sí podemos ver las especificaciones.
retrobird #2
#1 Sí, tiene sentido, la consola de colección con su caja y tal, pero también puedes coleccionar consola sin caja para jugar, en plan consola de batalla de uso diario
