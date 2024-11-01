Mobian 13.0: Nueva versión estable del proyecto de un Debian GNU/Linux para dispositivos móviles, ahora basado en Debian 13 «Trixie»

Hace pocos días se dio a conocer el anuncio del inicio del Proyecto Librephone por parte de la FSF, como parte de las novedades comentadas durante la celebración de los 40 años de la misma. Y si bien esto es una noticia genial, ya que, aporta valor en el buen sentido al Linuxverso, no todo es color de rosa ni lo mejor que posiblemente se haya podido hacer. Para tristeza o quejas de algunos, este anuncio está más enfocado a la creación y uso de una versión del sistema operativo Android
| etiquetas: mobian , versión , estable , proyecto , debian , gnu/linux , dispositivos