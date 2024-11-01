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El misterioso John Swartzwelder  

Uno de los guionistas más prolíficos de los Simpson es el enigmático John Swartzwelder, autor de algunos de los mejores episodios de la serie de TV.

| etiquetas: simpson , guionista , staff
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