El misterio de los nombres milenarios de los ríos que se repiten por toda Europa

En 1960, Hans Krahe observó que una gran cantidad de hidrónimos no podían explicarse fácilmente a partir del celta, el germánico, el itálico o el báltico histórico. Parecían venir de un estrato más antiguo. Por ejemplo: Isara «la rápida» Isar en Baviera, Isère en Francia, Oise en Francia, Yser en Bélgica, IJssel en los Países Bajos, Jizera en la República Checa, Ésera en España. Otro ejemplo es la raíz vis- o weis- «fluir» Weser, Werra en Alemania, Vesdre en Bélgica, Wear en Inglaterra, Vistula en Polonia y Vézère en Francia.

woody_alien #2 woody_alien
Hay palabras muy curiosas que han sobrevivido el paso del tiempo de manera casi inalterada, por ejemplo Carro y Caballo son dos palabras que tienen 2500 años y han llegado intactas y con el mismo significado.
manbobi #3 manbobi
Pensaba que lo iba a poner pero no especifica que "Iz" o "Is" es una raíz antigua para muchas palabras en euskera relacionadas con el agua.
fofito #1 fofito
Y es por cosas como esta que sabemos que ningún pueblo ha permanecido siempre en el mismo lugar
