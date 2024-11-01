Se mira, pero no se toca: la pesadilla de tener un piso nuevo y no poder entrar en él  

Setenta y dos familias de Estepona no pueden entrar en sus nuevos pisos porque no hay luz contratada. Ayuntamiento, promotora y compañía eléctrica se responsabilizan mutuamente. De fondo, un problema de infraestructura: "estamos al 97% del colapso de la red disponible". El resto de promociones de la zona se encuentran con el mismo problema de falta de potencia de suministro.
Nula planificacion, ya hara el siguiente.
Segundo, la inversión en redes de transporte está limitada al 0,065% del PIB
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13766
Y REE llevaba 10 años invirtiendo por debajo del limite, lo que impide a las distribuidoras ampliar la potencia de las subvenciones
El año pasado si elevó REE la inversión al límite permitido, pero el atraso tardará años en recuperarse si no se elimina el limite de inversión
¿Hay culpables?, ¿hay solución?... Según Endesa el Ayuntamiento no hizo los trámites correspondientes en 2021 pidiendo la potencia necesaria y cuando volvió a solicitarla en el 2024, con los pisos ya casi construidos, el contexto energético había cambiado. En este momento, afirman, “estamos al 97% de la capacidad de la red de alta tensión”.
