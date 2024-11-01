edición general
Se mira, pero no se toca: la pesadilla de tener un piso nuevo y no poder entrar en él

Setenta y dos familias de Estepona no pueden entrar en sus nuevos pisos porque no hay luz contratada. Ayuntamiento, promotora y compañía eléctrica se responsabilizan mutuamente. De fondo, un problema de infraestructura: "estamos al 97% del colapso de la red disponible". El resto de promociones de la zona se encuentran con el mismo problema de falta de potencia de suministro.

Veelicus #3 Veelicus
El problema es la corrupcion del sistema, tenemos politicos incapaces en todas las areas de gobierno tanto municipales autonomicas como estatales, y estas son las consecuencias.
Nula planificacion, ya hara el siguiente.
1
#7 okeil
Que la red de alta tensión esté al 97% no significa que a esa promoción no se le pueda dar la luz, 72 clientes residenciales no suponen ni un 1% de ese 3% de ocupación disponible, tiene que faltar capacidad en el transformador al que se tengan que conectar ...
1
#11 El_dinero_no_es_de_nadie *
#10 #6 #7 Lo primero es que la red de transporte en alta tensión jamás debería haber llegado al 90% de saturación, al llegar al 85% ya deberían haber empezado los trabajos de ampliación que tardan bastante.

Segundo, la inversión en redes de transporte está limitada al 0,065% del PIB
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13766
Y REE llevaba 10 años invirtiendo por debajo del limite, lo que impide a las distribuidoras ampliar la potencia de las subvenciones

El año pasado si elevó REE la inversión al límite permitido, pero el atraso tardará años en recuperarse si no se elimina el limite de inversión  media
1
#1 rubencho
Sin tener ni idea: es la electrica seguro.
1
#2 diablos_maiq
#1 se dice el informáticooooo
2
#6 okeil
#1 Sin tener ni idea ni querer tenerla, lo que viene a ser opinar sin leer:
¿Hay culpables?, ¿hay solución?... Según Endesa el Ayuntamiento no hizo los trámites correspondientes en 2021 pidiendo la potencia necesaria y cuando volvió a solicitarla en el 2024, con los pisos ya casi construidos, el contexto energético había cambiado. En este momento, afirman, “estamos al 97% de la capacidad de la red de alta tensión”.
0
#8 rubencho
#6 correcto.
Pero bregando con endesa para que me den alta la luz. Que, aparte de pagar un pastizal, cada vez te piden una cosa distinta, en mails que parecen paralelos y que llamas para preguntar, te dicen que está aceptado, y a los días te escriben que hace falta otra cosa...
0
#9 okeil
#8 De las burrocracias no se escapa nadie ... El problema de los oligopolios ... Ánimo ...
0
#10 chocoleches
Y qué que estén al 97%?

Yo estoy a 135% de mi capacidad, te voy contando mis problemas Endesa? Tengo pinta de psicólogo?

Habla con quien tengas que hablar y soluciona tu puto problema.
0
#4 k3ym4n
Cuando presentas un proyecto el ayuntamiento tiene que dar el ok con todas las consecuencias
0
#5 ernovation
#4 Pero no creo que estas cosas estén controladas. No en España. En España el pasotismo es la norma estándar. Te enteras por las malas.

Hay otros paises que no funcionan así. Portugal, sin ir más lejos.
1

