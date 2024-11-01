Se mira, pero no se toca: la pesadilla de tener un piso nuevo y no poder entrar en él  

Setenta y dos familias de Estepona no pueden entrar en sus nuevos pisos porque no hay luz contratada. Ayuntamiento, promotora y compañía eléctrica se responsabilizan mutuamente. De fondo, un problema de infraestructura: "estamos al 97% del colapso de la red disponible". El resto de promociones de la zona se encuentran con el mismo problema de falta de potencia de suministro.