El ministro de Defensa letón aprovecha su visita a España para supervisar la fabricación de 84 Hunter

El país báltico, situado en primera línea ante la amenaza rusa, no descarta ampliar la alianza comercial con Santa Bárbara Sistemas en un futuro. La empresa GDELS-Santa Bárbara Sistemas tiene un sustantivo encargo entre manos: la fabricación de 84 vehículos de combate Hunter para el Gobierno letón. “Uno de los acuerdos más grandes en la historia de las Fuerzas Armadas”, según el ministro de Defensa del país báltico, Andris Sprüds.

Verdaderofalso
Ya no hemos jubilados para ver obras que hay que importarlos??
ElenaCoures1
Por el vecino que tienen al lado, porque si no, no tendrían que gastar tanto en defensa
Hablamos del fascista y criminal de Putin, para los despistados
