11
meneos
22
clics
La ministra Mónica García entrega a Feijóo y Abascal un informe sobre Gaza
En él, el médico español Raúl Incertis narra "el horror" de su experiencia de 4 meses que ha estado de voluntario en un hospital de Gaza.
|
etiquetas
:
entrega
,
ministra
,
mónica
,
garcía
,
informe gaza
,
feijóo
,
abascal
11
0
0
K
150
actualidad
4 comentarios
relacionadas
#1
Deviance
Pues será simbólicamente, porque tanto ella como mucha gente sabemos que no se lo van a leer ni de coña.
0
K
15
#4
borachoman
#1
Lo más seguro es que lo utilicen como papel para el WC.
0
K
8
#3
pitercio
Es posible que Feijóo no haya pensado, aunque sea por un segundo, en el terror de morir dejando solos a su hijos abandonados en mitad de la hambruna y la masacre o en llevar a su hijo herido a lo que fue hospital a que le amputen los miembros sin anestesia o con un disparo recibido por arrastrarse mendigando comida o en tener que elegir si comer una rata para seguir vivo y proteger a los suyos o dársela algún familiar mientras el resto muere de hambre... O a lo mejor sí lo ha pensado y eso es aún peor si cabe.
0
K
12
#2
strike5000
El problema con los informes de Gaza es que
todos
mienten. Yo ya no me creo nada de ninguno.
1
K
9
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
