La ministra Mónica García entrega a Feijóo y Abascal un informe sobre Gaza

En él, el médico español Raúl Incertis narra "el horror" de su experiencia de 4 meses que ha estado de voluntario en un hospital de Gaza.

4 comentarios
Deviance #1 Deviance
Pues será simbólicamente, porque tanto ella como mucha gente sabemos que no se lo van a leer ni de coña.
borachoman #4 borachoman
#1 Lo más seguro es que lo utilicen como papel para el WC.
pitercio #3 pitercio
Es posible que Feijóo no haya pensado, aunque sea por un segundo, en el terror de morir dejando solos a su hijos abandonados en mitad de la hambruna y la masacre o en llevar a su hijo herido a lo que fue hospital a que le amputen los miembros sin anestesia o con un disparo recibido por arrastrarse mendigando comida o en tener que elegir si comer una rata para seguir vivo y proteger a los suyos o dársela algún familiar mientras el resto muere de hambre... O a lo mejor sí lo ha pensado y eso es aún peor si cabe.
strike5000 #2 strike5000
El problema con los informes de Gaza es que todos mienten. Yo ya no me creo nada de ninguno.
