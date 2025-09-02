El Ministerio de Sanidad pide prudencia tras la investigación que recomienda cambiar el tratamiento con betabloqueantes tras un infarto

El número dos de Sanidad señala que muchas veces los pacientes acuden al médico para que le quite la medicación al conocer algunos estudios. Quieren dejar de tomarla de forma independiente cuando hay otros estudios que dicen lo contrario. "En medicina la toma de decisiones se construye a base de muchos años de ir recopilando la mejor evidencia disponible y de ir sopesando los pros y los contras".