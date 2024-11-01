Miki González: "Yo siempre me vi como peruano. El 6 de octubre cumplí 64 años en Perú”

La leyenda viva del rock rememora sus inicios, cuenta sus proyectos y explica cómo llegó a fusionar tantos géneros musicales. Tras musicalizar la ceremonia de los Premios SUMMUM 2025 con su música, el compositor habla del pasado y del futuro del Perú, su tierra elegida. Se ha reinventado varias veces. ¿En qué nueva reencarnación está? Me pasó una cosa hace unos años. Yo tenía amistad, por mis padres, con un músico peruano. Era Celso Garrido Lecca, uno de los grandes de todos los tiempos. Me lo encontré en la calle una vez. Tenía más de 80, p