Miguel Ángel Rodríguez defiende en el Supremo su bulo sobre la confesión de la pareja de Ayuso: “Es una deducción lógica”

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha defendido en el juicio del Tribunal Supremo el bulo que difundió sobre la confesión de la pareja de la presidenta madrileña: “Es una deducción lógica, si el Ministerio Fiscal es un órgano jerárquico un fiscal no puede tomar una decisión sin permiso de arriba”, ha dicho. “El acuerdo no se ha concluido, por tanto llego a la conclusión lógica de que lo han parado por arriba. ¿Quién lo va a parar, por abajo?”, ha dicho ante la mirada atónita de la teniente fiscal del Supremo.

6 comentarios
Miguel Ángel Rodríguez faltó a la verdad en fase de instrucción cuando, ante el juez Hurtado, dijo que ningún periodista de elDiario.es contactó con él antes de que el 12 de marzo este periódico desvelara el caso de fraude fiscal de González Amador. “Tuve una confusión”, ha dicho, justificando ahora que pensó que el periodista era de otro medio de comunicación. “Tiene una línea editorial izquierdista, no voy a esperar que me aplaudan”.

La Abogacía del Estado le ha demostrado que no fue así

#2 Alcalino
claro, el hecho de que no podía haber ningún acuerdo porque la ley lo prohibe es un detalle sin importancia.
Como el PP tiene una estructura jerárquica, es razonable concluir que el PP roba por orden de los de arriba. Es una deducción lógica. :-P :palm:
#3 Claro, las ranas ladronas que Aguirre elegía robaban por orden directa de Esperanza Aguirre
¿Lo dedujo usted solo o por orden de su jefa jerárquica?
“Me comenta que tiene esta inspección, le dije que confiara en los inspectores y la Fiscalía, son gente seria y nunca filtrarían nada. Me comenta que no quiere llevarlo a los tribunales por la reputación de la presidenta, quería llegar a un acuerdo para que no se levantara ninguna polvareda”
Pues estará Alberto contentito con MAR: como los inspectores y fiscalía no filtran nada, ya se encargó él de enviar mentiras a la prensa para que se enterase todo el mundo. Y con su abogado, el que supuestamente mandó la carta con el acuerdo a espaldas suyas. Y con el de Quirón que, sin que él se enterase, le metió dinero en la cuenta como agradecimiento por darle los buenos días.
Menuda panda de maleantes todos ellos.
