Miguel Ángel Rodríguez defiende en el Supremo su bulo sobre la confesión de la pareja de Ayuso: “Es una deducción lógica”

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha defendido en el juicio del Tribunal Supremo el bulo que difundió sobre la confesión de la pareja de la presidenta madrileña: “Es una deducción lógica, si el Ministerio Fiscal es un órgano jerárquico un fiscal no puede tomar una decisión sin permiso de arriba”, ha dicho. “El acuerdo no se ha concluido, por tanto llego a la conclusión lógica de que lo han parado por arriba. ¿Quién lo va a parar, por abajo?”, ha dicho ante la mirada atónita de la teniente fiscal del Supremo.