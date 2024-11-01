Miguel Ángel Rodríguez defiende en el Supremo su bulo sobre la confesión de la pareja de Ayuso: “Es una deducción lógica”

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha defendido en el juicio del Tribunal Supremo el bulo que difundió sobre la confesión de la pareja de la presidenta madrileña: “Es una deducción lógica, si el Ministerio Fiscal es un órgano jerárquico un fiscal no puede tomar una decisión sin permiso de arriba”, ha dicho. “El acuerdo no se ha concluido, por tanto llego a la conclusión lógica de que lo han parado por arriba. ¿Quién lo va a parar, por abajo?”, ha dicho ante la mirada atónita de la teniente fiscal del Supremo.
La Abogacía del Estado le ha demostrado que no fue así
Pues estará Alberto contentito con MAR: como los inspectores y fiscalía no filtran nada, ya se encargó él de enviar mentiras a la prensa para que se enterase todo el mundo. Y con su abogado, el que supuestamente mandó la carta con el acuerdo a espaldas suyas. Y con el de Quirón que, sin que él se enterase, le metió dinero en la cuenta como agradecimiento por darle los buenos días.
Menuda panda de maleantes todos ellos.