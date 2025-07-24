edición general
El migrante como chivo expiatorio: cómo la ultraderecha usa el miedo para hacer política

La identidad nacional y la polarización ellos/nosotros es una arma esencial de la ultraderecha que usa al migrante como chivo expiatorio.

#1 soberao *
Como chivo expiatorio y como ciudadano de segunda toda su vida. Ni una cosa ni la otra terminan conforme pasa el tiempo en la nueva localización y luego la ultraderecha se queja de que no se integran, cuando es la ultraderecha la que cobra por impedir que los inmigrantes tengan una vida normalizada como un ciudadano más y luego cobra otra vez cuando dice "que no se quieren integrar en nuestra cultura".
Yonny #2 Yonny
Sin miedo, ningún currante votaría a la derecha para privatizar pensiones, sanidad, educación .... bajando impuestos a los ricos.
