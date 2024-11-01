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Microsoft recula con la IA en Windows 11 quitando más de Copilot
Microsoft recula con la IA en Windows 11 y la irá quitando de funciones clave de Copilot poco a poco, aunque no la eliminará.
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#1
tul
enseguida vuelve, total sus usuarios tragan con cualquier barbaridad que les hagan para que te vas a cortar...
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#3
solojavi
No van a renunciar tan fácilmente a toda la información que recopilan, lo disfrazarán de gatito o de perrere según los gustos del usuario pero no va a desaparecer. Lo peor es la cantidad de recursos energéticos que se malgastan para mover ese "Sistema operativo"
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#2
cocococo
Yo opino que hay que ser subnormal para usar Windows, pero bueno.
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