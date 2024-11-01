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Microsoft recula con la IA en Windows 11 quitando más de Copilot

Microsoft recula con la IA en Windows 11 quitando más de Copilot

Microsoft recula con la IA en Windows 11 y la irá quitando de funciones clave de Copilot poco a poco, aunque no la eliminará.

| etiquetas: microsoft , recula , ia , windows , 11 , copilot
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3 comentarios
4 0 0 K 39 tecnología
tul #1 tul
enseguida vuelve, total sus usuarios tragan con cualquier barbaridad que les hagan para que te vas a cortar...
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#3 solojavi
No van a renunciar tan fácilmente a toda la información que recopilan, lo disfrazarán de gatito o de perrere según los gustos del usuario pero no va a desaparecer. Lo peor es la cantidad de recursos energéticos que se malgastan para mover ese "Sistema operativo"
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#2 cocococo
Yo opino que hay que ser subnormal para usar Windows, pero bueno.
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