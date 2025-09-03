Microsoft libera el código del BASIC para Apple II, Commodore PET, C-64, Vic-20 (CPU: MOS 6502) [Ing]

Se trata de BASIC M6502 8K VER 1.1, el linaje 6502 BASIC que impulsó una era de la informática doméstica y sentó las bases del Commodore BASIC en el PET, el VIC-20 y el legendario Commodore 64. Este mismo árbol de fuentes también contiene adaptaciones para el Apple II («Applesoft BASIC»), creadas a partir del mismo código fuente BASIC básico. Los encabezados originales siguen leyendo «BASIC M6502 8K VER 1.1 BY MICRO-SOFT», una cápsula del tiempo de 1978.