Microsoft debe admitir la derrota: muchos usuarios vuelven a Windows 10 tras probar Windows 11 a pesar que queda solo 1 mes para decirle adiós

A pesar de que queda muy poco tiempo y la gente se ha puesto a instalarse el Windows 11 en masa, resulta que en estos últimos meses han vuelto a Windows 10, tal y como muestra Statcounter en las últimas estadísticas de agosto. Los datos más actualizados de agosto indican que en un mes ha habido una caída de un 4,37% para Windows 11 y una subida de un 3,66% para Windows 10. Podemos asumir que casi todos los que se pasaron a Windows 11 han vuelto al sistema operativo antiguo a pesar de que ya no le queda tiempo de vida.
| etiquetas: windows 10 , recuperación , cuota de mercado , 2025