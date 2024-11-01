edición general
Microsoft debe admitir la derrota: muchos usuarios vuelven a Windows 10 tras probar Windows 11 a pesar que queda solo 1 mes para decirle adiós

A pesar de que queda muy poco tiempo y la gente se ha puesto a instalarse el Windows 11 en masa, resulta que en estos últimos meses han vuelto a Windows 10, tal y como muestra Statcounter en las últimas estadísticas de agosto. Los datos más actualizados de agosto indican que en un mes ha habido una caída de un 4,37% para Windows 11 y una subida de un 3,66% para Windows 10. Podemos asumir que casi todos los que se pasaron a Windows 11 han vuelto al sistema operativo antiguo a pesar de que ya no le queda tiempo de vida.

#3 higlewit
He probado Windows 11 y no veo ninguna razón para cambiar a eso. Cierto que existen programitas que permiten desinstalar todo eso de la IA, pero aún así, no le veo la mejora respecto de windows 10.
1 K 14
El_Tio_Istvan #4 El_Tio_Istvan
Si funciona no lo toques. Así es tanto en ingeniería como en Windows. Y Win10 funcionaba y funciona.
0 K 12
angeloso #1 angeloso
No es el año de W11 en el escritorio.
0 K 10
#2 Setis
#1 Es el año de W11 en el cubo de la basura.
0 K 7
#5 soberao
#1 El año de W11 en el móvil tampoco parece.
0 K 14

