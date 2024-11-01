Mia Hansson: La mujer que se apresura a recrear el Tapiz de Bayeux [Eng]  

En Wisbech, Mia, de 51 años, ha estado cosiendo meticulosamente su propia réplica fiel durante los últimos nueve años y medio, ha estado trabajando a un ritmo constante de 6 m (20 pies) al año. Quiere terminarlo en 2027, cuando el tapiz regrese a su hogar, el recién reabierto Museo de Bayeux, en Normandía. Cuando termine la imagen en la que estoy trabajando ahora mismo, habré recorrido 55 m, lo que significa que me quedan 13,7 m. A partir de ahora, será una bajada a fondo.