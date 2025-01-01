edición general
14 meneos
226 clics
MG revienta el mercado al poner un precio de 8.900 € al rival del Volkswagen ID.3 y del BYD Dolphin

MG revienta el mercado al poner un precio de 8.900 € al rival del Volkswagen ID.3 y del BYD Dolphin

Tras haber anunciado una nueva generación del MG4 hace unos días hoy la marca acaba de comunicar los precios de venta al público dejando a todo el mundo con la boca abierta.

| etiquetas: mg , mercado , coches , eléctricos , volkswagen , byd
12 2 2 K 210 tecnología
10 comentarios
12 2 2 K 210 tecnología
Comentarios destacados:    
dunachio #1 dunachio
No lo ha puesto a 8.900€, lo ha puesto en 73.800 yuanes en China. Ya veremos cuánto cuesta aquí.
7 K 68
#3 Mutiko30
#1 doblalo y sigue siendo un muy buen precio visto como esta el mercado
0 K 6
calde #7 calde
#3 #1 #2 Si, aquí, viendo otros casos, igual es un 80% - 90% más. Si fuese la misma versión, quedaría en unos 18.000€, que seguiría estando bien, si.

El coche en fotos tiene buena pinta, habría que ver si es lo que parece.
0 K 11
reithor #4 reithor
#1 lo ponen a ese precio en china porque compensan aquí, que les fuerza la UE a subir precios
0 K 11
Veelicus #5 Veelicus
#1 Imagino que no sera el mismo modelo que venderan aqui por el tema de las homologaciones y demas, pero es que si se aplica un 30% de arancel, que creo que es por donde anda ahora mismo SAIC, y contando el transporte, el coste de poner ese coche en un concesionario deberia andar por los 15000 euros... asi que a partir de hay tienen un bonito margen comercial para venderlo y que sea un precio razonable.
Ademas, ese modelo tiene muy buena pinta... si se pone a la venta por 20.000 euros se va a vender como churros
0 K 11
#10 Pixmac
#5 No le veo nada que haga necesitar que cambie para homologaciones. En todo caso puede que MG quite algunas funciones del sistema operativo (realizado en colaboración con Oppo) pensadas para China o algún detalle (como que venga o no con el techo solar) para ajustar mejor su precio tras transporte y aranceles.

Quitando alguna posible oferta de lanzamiento, no creo que baje de 23.000€ antes de ayudas.
0 K 20
babuino #8 babuino
#1 x2 +impuestos +aranceles +otros
0 K 8
Kasterot #9 Kasterot
#1 aquí acabo de mirar. El mas barato 29800.
0 K 14
#6 cocococo
Cuando pongan los coches eléctricos a 3000 € que me avisen y tal vez me compro uno. Mientras tanto sigo con el Opel Corsa viejo de gasolina y si peta me paso al transporte público.

Aquí en la isla de La Palma, Canarias, el transporte en guagua (autobús en idioma español no africano) es gratuito y las guaguas son modernas. Bueno, a mí no cuestan nada, pero algunos pringados las estarán pagando, como yo con los impuestos. Como están ahí me cuesta lo mismo usarlas que no usarlas.…   » ver todo el comentario
1 K 28
#2 Mutiko30
Sumale impuestos, etc.. Llegará aqui por 15-20 ks.. No parece mal precio.
1 K 9

menéame