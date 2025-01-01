·
5380
clics
Cuando la inmigración ilegal la hacíamos los españoles
4802
clics
Marta Rivera de la Cruz usa la carta de las cañas de Madrid tras ver las alabanzas a las fuentes públicas de Bilbao y se lleva un rapapolvo tuitero
3887
clics
Esperanza Aguirre, más "negacionista del cambio climático" que nunca, se lleva el zasca de un científico en directo
3761
clics
Ucrania está viendo llegar objetos a 500 km/h. Rusia ha convertido su arma más letal en un monstruo a velocidad de crucero
3749
clics
Malditos genocidas
14
meneos
226
clics
MG revienta el mercado al poner un precio de 8.900 € al rival del Volkswagen ID.3 y del BYD Dolphin
Tras haber anunciado una nueva generación del MG4 hace unos días hoy la marca acaba de comunicar los precios de venta al público dejando a todo el mundo con la boca abierta.
|
tecnología
#1
dunachio
No lo ha puesto a 8.900€, lo ha puesto en 73.800 yuanes en China. Ya veremos cuánto cuesta aquí.
7
K
68
#3
Mutiko30
#1
doblalo y sigue siendo un muy buen precio visto como esta el mercado
0
K
6
#7
calde
#3
#1
#2
Si, aquí, viendo otros casos, igual es un 80% - 90% más. Si fuese la misma versión, quedaría en unos 18.000€, que seguiría estando bien, si.
El coche en fotos tiene buena pinta, habría que ver si es lo que parece.
0
K
11
#4
reithor
#1
lo ponen a ese precio en china porque compensan aquí, que les fuerza la UE a subir precios
0
K
11
#5
Veelicus
#1
Imagino que no sera el mismo modelo que venderan aqui por el tema de las homologaciones y demas, pero es que si se aplica un 30% de arancel, que creo que es por donde anda ahora mismo SAIC, y contando el transporte, el coste de poner ese coche en un concesionario deberia andar por los 15000 euros... asi que a partir de hay tienen un bonito margen comercial para venderlo y que sea un precio razonable.
Ademas, ese modelo tiene muy buena pinta... si se pone a la venta por 20.000 euros se va a vender como churros
0
K
11
#10
Pixmac
#5
No le veo nada que haga necesitar que cambie para homologaciones. En todo caso puede que MG quite algunas funciones del sistema operativo (realizado en colaboración con Oppo) pensadas para China o algún detalle (como que venga o no con el techo solar) para ajustar mejor su precio tras transporte y aranceles.
Quitando alguna posible oferta de lanzamiento, no creo que baje de 23.000€ antes de ayudas.
0
K
20
#8
babuino
#1
x2 +impuestos +aranceles +otros
0
K
8
#9
Kasterot
#1
aquí acabo de mirar. El mas barato 29800.
0
K
14
#6
cocococo
Cuando pongan los coches eléctricos a 3000 € que me avisen y tal vez me compro uno. Mientras tanto sigo con el Opel Corsa viejo de gasolina y si peta me paso al transporte público.
Aquí en la isla de La Palma, Canarias, el transporte en guagua (autobús en idioma español no africano) es gratuito y las guaguas son modernas. Bueno, a mí no cuestan nada, pero algunos pringados las estarán pagando, como yo con los impuestos. Como están ahí me cuesta lo mismo usarlas que no usarlas.…
» ver todo el comentario
1
K
28
#2
Mutiko30
Sumale impuestos, etc.. Llegará aqui por 15-20 ks.. No parece mal precio.
1
K
9
