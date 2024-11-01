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En México, cada día desaparecen o asesinan a 14 mujeres; en los últimos 10 años, 34 mil 645 han sido víctimas de feminicidio

En México, cada día desaparecen o asesinan a 14 mujeres; en los últimos 10 años, 34 mil 645 han sido víctimas de feminicidio

Edomex, CDMX, NL y Jalisco, encabezan casos, según cifras oficiales; autoridades no buscan en vida con perspectiva de género, acusan activistas.

| etiquetas: méxico , feminicidios
5 2 0 K 54 actualidad
4 comentarios
5 2 0 K 54 actualidad
#1 Jacusse
Más o menos el 10% del total de muertos por violencia...
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Doisneau #2 Doisneau
#1 Lo cual es irrisorio y no deberia ni ser noticia cuando el problema real es la violencia desproporcionada de ese pais. Que se os nota el sesgo a kilometros.
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#3 Jacusse
#2 por eso lo pongo.

Para que entendamos que en España no estamos taaaan mal.
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Spirito #4 Spirito *
La culpa seguramente la tienen los españoles. ¬¬

Por cierto, fuera de ironía, eso es tremendo y horrible. o_o
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menéame