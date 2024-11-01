«Meteorito u ovni»: la defensa aérea china derribó un objeto desconocido

El incidente ocurrió la noche del 12 de septiembre. Las imágenes publicadas por los usuarios captaron el momento del accidente. Según los residentes locales, primero se escucharon dos fuertes explosiones y luego el objeto se derrumbó. Las opiniones de los usuarios estaban divididas: algunos sugerían que se trataba de una prueba de un misil interceptor, mientras que otros creían que las fuerzas de defensa aérea habían derribado un meteorito o incluso extraterrestres.