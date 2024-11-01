edición general
«Meteorito u ovni»: la defensa aérea china derribó un objeto desconocido

El incidente ocurrió la noche del 12 de septiembre. Las imágenes publicadas por los usuarios captaron el momento del accidente. Según los residentes locales, primero se escucharon dos fuertes explosiones y luego el objeto se derrumbó. Las opiniones de los usuarios estaban divididas: algunos sugerían que se trataba de una prueba de un misil interceptor, mientras que otros creían que las fuerzas de defensa aérea habían derribado un meteorito o incluso extraterrestres.

4 comentarios
karakol #2 karakol
Lo que le faltaba a los chinos. Ahora harán ingeniería inversa y dominarán el planeta. :shit:

Por otra parte, y sea lo que fuere eso, muy bien por el sistema antiaéreo chino, probablemente de la serie HQ.

Los juguetes del desfile del otro día no engañaban. :-P
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Bueno, en el pasado ya habían derribado otros UFOs ...  media
HeilHynkel #1 HeilHynkel
¡chúpate esa, Bruce Willis! xD xD
denocinha #4 denocinha
Digo yo que el meteorito se habría derribado solo
