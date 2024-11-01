¿Por qué se me meten las rodillas en la sentadilla? Cómo corregir el valgo dinámico

Este artículo explica cual es el motivo por el cual mucha gente al realizar sentadillas se le mete las rodillas hacia dentro, a lo que se le llama valgo dinámico. Según el autor, El principal motivo es un fallo de coordinación y fuerza entre el cerebro y los músculos haciendo que la rodilla pierda su alineación y colapse hacia el centro durante el movimiento. Además, se explica como corregir este valgo dinámico mediante unos ejercicios correctivos que ayudarán a realizar correctamente la técnica y evitar posibles lesiones.