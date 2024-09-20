edición general
Meta obtendrá 6 GW de energía nuclear para sus centros de datos

Meta firma acuerdos con varios proveedores de energía nuclear para conseguir más de 6 GW para sus centros de datos de IA.

HeilHynkel #4 HeilHynkel
Bueno, ya solo faltan 74 para los 80GW de datacenters que dijeron iban a abrir.

La redundancia en la energía, si eso, ya tal (hombre, no hacen falta otros 80 de respaldo, pero 10 igual no era mala cifra)
powernergia #1 powernergia
Con el tiempo iremos viendo que la IA ha sido lo más nefasto de la historia de la humanidad y la culminación de la Era de la Estupidez.
obmultimedia #3 obmultimedia
#1 Que vamos a acabar como en Matrix ni cotiza.
azathothruna #5 azathothruna
#1 En China no.
Alla hasta el pueblo llano tiene agua y luz baratos.
WarDog77 #8 WarDog77
#1 La IA es el invento cumbre de nuestra era con un potencial infinito. Otra cosa son los usos inadecuados o innecesarios
enochmm #6 enochmm
Pues estaría bien saber de qué país está hablando. Me la juego a que es en USA, así que con su pan se lo coman.
Don_Pixote #2 Don_Pixote
Sentido tiene… fuente de agua y energía.
Estará interesante ver cómo la hidráulica puede contrarrestar la nuclear aquí..

Relacionada www.npr.org/2024/09/20/nx-s1-5120581/three-mile-island-nuclear-power-p

Una central con mucha historia :-S
hormiga_cartonera #7 hormiga_cartonera *
Ahora mismo, hasta que demuestren lo contrario, es una huida hacia delante. USA no puede bajarse de la burra porque su economía no está en recesión gracias al circo de la IA. No digo que no sea un avance extraordinario lo que se ha conseguido en muy pocos años pero hasta ahora no justifica ni mucho menos la inversión y lo que es peor, no se mantiene. Claro, Mr. Trumper no va a permitir bajo ningún concepto que en su mandato se publiquen números rojos así que... patadón hacia delante.
