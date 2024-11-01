edición general
El mercantilismo como ideología. Opinión

El mercantilismo como ideología. Opinión

No deja de ser un poco absurdo que los jueces del Supremo hayan tragado con toda clase de interpretaciones creativas sobre derechos civiles, pero una vez se han topado con el arcaico mercantilismo trumpista es cuando han decidido oponerse abiertamente a él. En este caso, sin embargo, la ley, constitución y jurisprudencia eran tan claras que muchos observadores (servidor incluido) señalaron que la legalidad de los aranceles era muy, muy, muy dudosa.

Va a haber una avalancha de demandas y reclamaciones espectacular. Es el paraíso de los picapleitos.
Lo mejor de la rueda de prensa de Trump es Howard Lutnick intentando que no se le aparezca el símbolo del dólar en los ojos
