La mentira de que los cristianos quemaban a las mujeres por saber leer

Con cierta frecuencia podemos leer aquello de que en la Europa cristiana, y en especial bajo la Inquisición, “se quemaba a las mujeres por saber leer”. No existe ninguna prueba histórica de ello.

WcPC #2 WcPC
Bueno, en el norte de Europa tenías a "cazadores de brujas" que llevaban partes del cuerpo de las brujas como trofeos de aquellas brujas que "ajusticiaban" y eran pagados por las parroquias...
Así que, realmente, no me extrañaría que estos condenaran por saber leer, por oler mal, por ser guapa o fea...
La diferencia con al inquisición española es que esta juzgaba por un tribunal (uno de mierda, con tortura y demás, pero un tribunal) y seguimos teniendo registros mientras que, de esos "cazadores de brujas" no tenemos más que el registro de cuantas mujeres asesinaron (porque brujas ya te digo que no matar a ni una)
Pacman #3 Pacman
#2 seguro que pesaban más que un ganso
Estoeslaostia #1 Estoeslaostia
Pues si no es cierto, seguro que les hubiera gustado hacerlo.
Vaya banda de locas....
