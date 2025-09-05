Al menos 475 detenidos, la mayoría surcoreanos, en una redada en las instalaciones de Hyundai en EEUU

Al menos 475 personas han sido detenidas durante una redada de inmigración en un extenso sitio en Georgia donde la empresa automotriz surcoreana Hyundai fabrica vehículos eléctricos, según ha indicado un funcionario de Seguridad Nacional. Un alto cargo ha afirmado: "Esta operación subraya nuestro compromiso con los empleos para los georgianos y los estadounidenses; de hecho esta fue la operación de aplicación de la ley en un solo sitio más grande en la historia de las Investigaciones de Seguridad Nacional"