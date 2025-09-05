edición general
12 meneos
31 clics

Al menos 475 detenidos, la mayoría surcoreanos, en una redada en las instalaciones de Hyundai en EEUU

Al menos 475 personas han sido detenidas durante una redada de inmigración en un extenso sitio en Georgia donde la empresa automotriz surcoreana Hyundai fabrica vehículos eléctricos, según ha indicado un funcionario de Seguridad Nacional. Un alto cargo ha afirmado: "Esta operación subraya nuestro compromiso con los empleos para los georgianos y los estadounidenses; de hecho esta fue la operación de aplicación de la ley en un solo sitio más grande en la historia de las Investigaciones de Seguridad Nacional"

| etiquetas: hyundai , eeuu , usa , inmigración , detenciones
12 0 0 K 145 actualidad
3 comentarios
12 0 0 K 145 actualidad
pepel #2 pepel
El objetivo era paralizar la producción de la fábrica y hacer que se vendan las marcas americanas.
2 K 41
Pablosky #1 Pablosky
¿Y en la fábrica de Hyundai se supone que hay ilegales?

Me parece que esta noticia podría ser una de las más idiotas del mes, y eso que estamos a día 5.
1 K 21
_3948 #3 _3948
Hyundai....Huawei... Me suena muy parecido,todo el mundo detenido,son un. Peligro para la seguridad nacional
0 K 6

menéame