MeneameBot

Hola a todos;

Escribo por aquí porque he publicado un proyectillo que quisiera compartir con vosotros. He programado un chat bot que responde basando sus respuestas en notícias de meneame.net. Lo podeis encontrar y probar en meneame.bot. El sistema es un RAG (Retrieval-Augmented Generation). Usa qwen3 cómo LLM, en su version de 14 billones de parámetros. Para almacenar las notícias de meneame estoy usando una BBDD vectorial (milvus en particular), esta alojará los embeddings del texto de las notícias (obtenidos con el modelo bge-m3) y los embeddings imagen-texto (obtenidos con CLIP). El código del proyecto és completamente abierto, lo podeis encontrar aquí , y la interfície de usuario aquí.

La intención de publicar el proyecto es captar interés, y, idealmente algún que otro proyecto para desarrollar, así que si alguien está interesado en tener un chatbot en su sistema puede contactarme sin ningún tipo de problema! :)

Espero que os guste!