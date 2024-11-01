Memòria de Mallorca pide a Sánchez una ley que garantice la enseñanza del periodo entre la II República y la Transición

En nota de prensa, Memòria de Mallorca ha informado en esta misiva dirigida al presidente del Gobierno en la que comparte su preocupación por los estudios recientes que ponen de manifiesto “graves déficits” en la transmisión escolar de este periodo histórico. Estas “carencias” en los currículums sobre la II República, la Guerra Civil, la dictadura franquista y la Transición, “contribuye a la desinformación política de la juventud y al auge de discursos y opciones de extrema derecha"