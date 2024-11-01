Memòria de Mallorca pide a Sánchez una ley que garantice la enseñanza del periodo entre la II República y la Transición

En nota de prensa, Memòria de Mallorca ha informado en esta misiva dirigida al presidente del Gobierno en la que comparte su preocupación por los estudios recientes que ponen de manifiesto “graves déficits” en la transmisión escolar de este periodo histórico. Estas “carencias” en los currículums sobre la II República, la Guerra Civil, la dictadura franquista y la Transición, “contribuye a la desinformación política de la juventud y al auge de discursos y opciones de extrema derecha"
| etiquetas: sanchez , ley , republica , transicion
Sí, conocer celtas, íberos y los reyes godos está muy bien, pero no a costa de sacrificar tiempo para enseñar la historia del siglo XX.
—Vete de mis tierras, Cid,
mal caballero probado,
y no vengas más a ellas
desde este día en un año.
—Pláceme, dijo el buen Cid;
pláceme, dijo, de grado,
por ser la primera cosa
que mandas en tu reinado.
Tú me destierras por uno,
yo me destierro por cuatro.
Pero de la primera y segunda República, no me preguntes, que eso no venía en el libro.
Lo que a lo mejor habría que tener es una asignatura o un temario de "historia reciente" y que abarque el último siglo de tu país, y que se imparta en la ESO.
A un niño de primaria no le vas a explicar qué es la guerra civil o la segunda guerra mundial, y luego los dinosaurios cuando lleguen a segundo de bachiller.
Aprendí más de… » ver todo el comentario