Los mejores libros sobre la Guerra Civil Española (Guía definitiva)

Hablar de los mejores libros sobre la Guerra Civil Española no es sencillo, no por falta de títulos sino por todo lo contrario: pocas etapas de nuestra historia han generado tantos estudios, interpretaciones y debates. Sigue siendo, más de ochenta años después, un terreno incómodo. Un episodio que no solo se estudia, sino que se discute, que no solo se recuerda sino que todavía se interpreta desde posiciones muy distintas. Si buscas por dónde empezar a leer sobre el tema aquí tienes una guía imparcial, pensada para avanzar con criterio.