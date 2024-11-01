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La mejor miel del mundo se fabrica en este pueblo de la Alcarria conquense con restos de una antigua muralla y una iglesia del siglo XVI

En la Alcarria de Cuenca, lejos de los principales ejes turísticos, hay municipios que apenas superan el centenar de habitantes y que, sin embargo, mantienen una actividad ligada al territorio que sigue generando interés fuera de su entorno inmediato. Es el caso de Canalejas del Arroyo, una localidad de tamaño reducido que en los últimos meses ha empezado a aparecer en el mapa por un motivo concreto: la proyección internacional de una de sus producciones más características.

| etiquetas: miel , alcarria , cuenca
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3 comentarios
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javibaz #1 javibaz
No puede ser la mejor si está mezclada con restos de una muralla y una iglesia. :troll:
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#2 soberao
"Se fabrica" cuando la realidad es que se recolecta y son las abejas las que se encargan de ir por cada flor recolectando polen y nectar para su colmena. Dependerá del entorno y del manejo del apicultor, si deja a las abejas respirar o las tiene explotadas para maximizar los beneficios a corto plazo.
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Nitanmal #3 Nitanmal
¿A quién no le va a gustar?
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menéame