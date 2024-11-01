La mejor miel del mundo se fabrica en este pueblo de la Alcarria conquense con restos de una antigua muralla y una iglesia del siglo XVI

En la Alcarria de Cuenca, lejos de los principales ejes turísticos, hay municipios que apenas superan el centenar de habitantes y que, sin embargo, mantienen una actividad ligada al territorio que sigue generando interés fuera de su entorno inmediato. Es el caso de Canalejas del Arroyo, una localidad de tamaño reducido que en los últimos meses ha empezado a aparecer en el mapa por un motivo concreto: la proyección internacional de una de sus producciones más características.