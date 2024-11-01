edición general
Megadeth - "Tornado of Souls" [London '92] | Remastered 4K 60FPS

Megadeth interpretando "Tornado of Souls" en vivo en el Hammersmith Apollo, Londres, el 30 de septiembre de 1992. Remasterizado en 4K 60FPS utilizando inteligencia artificial.

pedrobotero #1 pedrobotero
El mejor solo del metal, grande Marty!
