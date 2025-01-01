edición general
6 meneos
7 clics
Megadeth, la legendaria banda de thrash metal pone fin a 40 años de carrera

Megadeth, la legendaria banda de thrash metal pone fin a 40 años de carrera

Megadeth, decide poner el broche final a su carrera con un nuevo album y una gira de despedida.

| etiquetas: megadeth , metal , rock
6 0 0 K 65 cultura
sin comentarios
6 0 0 K 65 cultura

menéame