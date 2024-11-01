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McDonald's Japón comienza a recontratar a exempleados sin proceso de selección para trabajar en horarios flexibles y puntuales [EN]

Este sistema se ha vuelto cada vez más común en Japón para hacer frente a la escasez de mano de obra. Se pretende aprovechar una base de datos de 3 millones de exempleados que les permitirá trabajar en los horarios que elijan, incluso por un solo día. Sin presentar currículums, someterse a entrevistas de trabajo o tener que elegir entre varios horarios distintos al deseado. El salario se pagará inmediatamente después de finalizar el trabajo. Es una medida destinada a asegurar personal durante los períodos de mayor actividad.

| etiquetas: japón , mcdonalds , empleados , trabajo , flexible
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1 comentarios
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#1 Almirantecaraculo
Los japoneses saben muy bien adaptar el mercado a las necesidades.
En Corea lo hicieron para mantener motivadas a sus tropas, y a día de hoy no piden perdón.
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menéame