McDonald's Japón comienza a recontratar a exempleados sin proceso de selección para trabajar en horarios flexibles y puntuales [EN]

Este sistema se ha vuelto cada vez más común en Japón para hacer frente a la escasez de mano de obra. Se pretende aprovechar una base de datos de 3 millones de exempleados que les permitirá trabajar en los horarios que elijan, incluso por un solo día. Sin presentar currículums, someterse a entrevistas de trabajo o tener que elegir entre varios horarios distintos al deseado. El salario se pagará inmediatamente después de finalizar el trabajo. Es una medida destinada a asegurar personal durante los períodos de mayor actividad.