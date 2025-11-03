edición general
Mazón dimite sin convocar elecciones y mantendrá su acta de diputado

El president Carlos Mazón dimite de su cargo, pero no convocará elecciones. Eso es lo que ha podido saber Levante-EMV, pocos minutos antes de comenzar la comparecencia pública en el Palau de la Generalitat. Con esta fórmula, Mazón podrá conservar su acta de diputado y seguir aforado, algo clave en la causa judicial de la dana.

#4 Un puto año para esto. Espero que el PP se hunda en el fango como lo hicieron tantos valencianos. Aunque me temo que sus votantes tienen bastantes tragaderas.
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Un puto año para esto. Espero que el PP se hunda en el fango como lo hicieron tantos valencianos. Aunque me temo que sus votantes tienen bastantes tragaderas.
51 K 504
Alegremensajero #37 Alegremensajero
#4 Pues puedes esperar sentado, mira a los del Nunca Mais, o los mismos valencianos, los del accidente del metro y Cotino riéndose de las víctimas en su puta cara, a ver si no los han vuelto a votar.
4 K 50
frg #38 frg
#4 Habrá muchos que no y voten por la "exquisita gestión" que va a realizar BOX.
1 K 21
#44 charly-brown
#4 Tómatelo con calma. Vox está ahí para pactar lo que haga falta y como haga falta.
En las siguientes elecciones, 1-2 años, saldrán con mayoría justita y Vox dará su apoyo incondicional.
1 K 16
juanju_carretero #86 juanju_carretero
#44 si eso pasará, habría que mirar que hace tan mal la operación
0 K 6
alcama #56 alcama
#4 De hecho es vuestra unica motivacion: que el PP pierda las elecciones. De la reconstrucción ni os hemos oido hablar
4 K -27
tetepepe #94 tetepepe
#56 La reconstrucción con los ppetardos en el poder no seía más que un mar de sobres bien gordos.
0 K 7
#69 Abril_2025 *
#4 Hace décadas una señora viejita me dijo una vez. (y no recuerdo por qué le dijo esto a un adolescente)

"En Valencia se vota según como estés. Pase lo que pase si estás bien votas al que está, si no estás bien votas a otro."

En los pueblos quizás cambien de alcalde porque las obras no es que no terminen, es que no empiezan. En la Generalitat la Dana solo afectó a unos pueblos a las afueras de Valencia, ni siquiera afectó a la ciudad y por supuesto tampoco en Castellón ni en…   » ver todo el comentario
0 K 11
#71 Nurikata
#4 Lo he visto un rato en directo y lo he tenido que dejar, nada de autocrítica
Penoso , vive en una realidad paralela o se cree que somos gilipollas
0 K 9
unlugar #90 unlugar
#71 No cree: sabe que hay mucho gilipollas.
0 K 11
celyo #73 celyo *
#4 La espereranza del PP es que el tiempo pase, y que la gente se tranquilice.
Mientras, mantener contento a Mazón con un sueldito.
Y mantener su aforamiento, para que la jueza tenga que subir a una instancia superior su investigación, y quizás que le toque unos jueces más amigables.
0 K 15
Dene #88 Dene
#4 Prestige, metro de Valencia, linea 7 del metro de Madrid, ....
espera sentado
0 K 12
#1 Hoypuedeserungrandia
Cobarde de mierda, dimite pero ............
44 K 424
themarquesito #7 themarquesito
#1 Dimite pero no del todo. Si llega a convocar elecciones, hasta que puede que el PP las perdiese, así que tenía que hacer este sacrificio parcial a beneficio del partido.
16 K 177
Jakeukalane #12 Jakeukalane
#7 y dejaría de ser aforado ;)
16 K 161
Eibi6 #14 Eibi6
#1 #7 dimite pero.... No quiere perder él aforamiento por si acaso
10 K 93
#85 Abril_2025 *
#14 ¿Tan importante es? No parece que se le pueda culpar de ningún crimen.

Depende de lo que diga la periodista, pero hasta ahora el señor lo que hizo mal fue no atender a la alerta roja e irse de comida en vez de estar en su sitio.

Ya han mirado los móviles y tampoco se le ha pillado diciendo "no envíes el SMS".

Quizás no estar en el CECOPI haya sido una de las mejores decisiones de su vida, porque el crimen lo cometió otra persona.
0 K 11
andando #95 andando
#85 la dejación de funciones claramente fue de otra persona, pero se puede sospechar que esa otra persona subordinada suya espero su aprobación durante media tarde para lanzar el aviso
0 K 10
Ze7eN #26 Ze7eN *
#7 Creo que es más en beneficio propio. Si se disolvían las Cortes, perdía el aforamiento, por eso conserva el acta de diputado.
9 K 90
frg #31 frg
#26 Sí, perdía el aforamiento pero ganaba una importante renta casi vitalicia. Veo que en esdos momentos tiene más miedo a la cárcel que interés por el dinero.
4 K 32
Ze7eN #58 Ze7eN
#31 He escuchado esta mañana en OndaCero que, si no se disuelven las Corts, puede optar a un cargo en un organismo dónde puede estar hasta 15 años viviendo de lo público. No recuerdo que cargo era. Si encuentro la información, la aporto por aquí.
2 K 36
juanju_carretero #84 juanju_carretero
#58 el equivalente automático al consejo de estado. Como en todas las autonomías y el gobierno nacional
2 K 33
Imag0 #25 Imag0
#1 Se agarra a su estatus de aforado
2 K 30
TonyStark #28 TonyStark
#1 que hijo de la gran puta: "pedimos ayuda, y no la recibimos"

Hostía puta, está en directo mentira tras mentira....
28 K 289
JuanCarVen #47 JuanCarVen
#28 Un año sin decir una verdad, no iba a empezar ahora.
5 K 57
tetepepe #87 tetepepe
#28 No se puede dar más asco.
Se ha atrevido a decir el puto malnacido que hasta el 30 por la mañana no se tuvo constancia de la existencia de muertos.
1 K 27
#32 AGlC
#1 Dimite pero mantiene el acta de Diputado y por lo tanto sigue aforado.
2 K 26
Dene #35 Dene
#1 pero la culpa es de todos los demas= de la izquierda, del gobierno, de AEMET, de la confederacion hidrografica .... de todos, menos suya.
el pobresito dimite (despues de un año) porque es super-honrado y super-empatico
9 K 84
elGude #51 elGude
#1 Bua, os imagináis que Pedro Sánchez hubiera hecho esto????
1 K 21
emmett_brown #55 emmett_brown *
#1 Ni ha pronunciado la frase, ni la palabra "dimisión" o "dimito". Pero críticas a "la izquierda" y al gobierno a espuertas, cuando no toca. Ni sabe estar, ni sabe irse.
4 K 43
Ze7eN #62 Ze7eN
#1 Ojo, dice Antonio Maestre que aún no ha dimitido. Ha dicho que PP y VOX elijan a otro presidente pero aún no ha dimitido. Sigue siendo president: x.com/AntonioMaestre/status/1985263297273221364
1 K 24
#83 DrZape
#62 Si ha dimitido, es decir ha comunicado al presidente de la camara, que inicie el proceso de elegir un nuevo presidente, lo que pasa es que en el derecho constitucional español hay dos formas de dimitir:

-Irse a casa y dejar como presidente en funciones al vicepresidente
-Quedarse como presidente en funciones hasta que se elija un nuevo presidente.

Pero en ambos caso la figura es de presidente en funciones, es decir con los poderes limitados.
1 K 19
angelitoMagno #18 angelitoMagno *
De todas las opciones, la más rastrera posible. Se quita el marrón de estar en primera linea, pero sigue aforado y elude responsabilidades políticas no convocando elecciones.

Que putísima rata, mis dieces.
29 K 330
celyo #77 celyo *
#18 y el discurso es para enmarcar, la culpa es el del gobierno, nada sobre las víctimas y yo yo yo yo yo....
0 K 15
iñakiss #96 iñakiss
#18 sin mencionar de culpar a todos menos a él, él es una víctima de una estrategia política… y lo peor de todo que el papel de víctima lo comprarán.
0 K 11
mariKarmo #15 mariKarmo *
Alguien tiene dudas de que si hoy Vilaplana no declarase esta dimisión no se hubiese producido?

La chica esta le habrá dicho: a mi no me llevas por delante, lo voy a contar todo.
22 K 267
frg #46 frg *
#15 Tiene que tener una presión increíble. Ha pasado de ser el "ojito derecho" de Mazón y presunta futura poseedora de algún buen cargo en la televisión Valenciana, a ser una apestada que dudo nadie contrate o quiera contratar, y todo eso sin haber declarado todavía. Casi da lo mismo que haga o diga, su futuro está ya truncado.
3 K 55
Olarcos #72 Olarcos
#15 No va a contar absolutamente nada. Esa "comida" era para medrar. Siguen pensando que tienen oportunidades. No las van a tirar por la borda. Esta gente no tiene principios ni honestidad.
1 K 17
karakol #17 karakol
Dimite el mismo día, y casi hora, que va a declarar Vilaplana en el juzgado, y hay una nota en la misma página del envío:

La situación privilegiada de Vilaplana durante la jornada de la dana, al pasar casi cuatro horas con Carlos Mazón, desde las 15 a las 18.30-18.45 horas del 29-O, es lo que valoraron los magistrados para citarla. "Dada la situación vivida por la señora Vilaplana, no cabe descartar que pudiera haber escuchado lo que el president hablaba y/o sus comentarios, tanto

…   » ver todo el comentario
15 K 155
Olarcos #76 Olarcos
#17 Y no lo ha hecho, ergo no lo va a hacer hoy. Es igual de sinvergüenza que todos los demás. Estaba en esa "comida" para medrar. Los principios y la honradez en toda esta gentuza brillan por su ausencia.
0 K 10
enochmm #10 enochmm
El lema de "Mazon dimisión" siempre me pareció poco ambicioso para lo que debería pagar este HDLGP.
10 K 122
#13 ldoes
#10 Yo soy mas de "El president a Picassent"
6 K 69
#20 sarri
#10 De ahi la versión "Mazón al paredón!"
4 K 39
#19 IanGibson
Esta rata ha tardado 2 minutos en comenzar a atacar al Gobierno central y empezar a vomitar mentiras en su comparecencia.
11 K 121
#23 Abril_2025
Eso es lo que se le pedía un año antes. Hasta el PSOE se ofreció a votar a favor de cualquier otro candidato del PP si dimitía Mazón.

No se pueden tener elecciones cada año o cada dos, es correcto, pero si alguien falta a su deber como lo ha hecho él debería dejar su sitio al siguiente. La democracia española no es presidencialista, se vota al partido.
7 K 86
pichorro #41 pichorro
#23 Sobre todo porque puede volver a pasar y necesitamos saber que al frente del gobierno valenciano no habrá un mendrugo cobarde e inepto, sino una persona con la inteligencia suficiente como para ocuparse del asunto.
0 K 10
lonnegan #6 lonnegan
No tiene vergüenza ni la conoce
7 K 71
ElRelojero #21 ElRelojero
Con esto, el PP y sus periodistas subordinados ya tienen el "nosotros sí dimitimos y aceptamos las responsabilidades"
5 K 63
elgranpilaf #16 elgranpilaf
Rata asquerosa
5 K 55
Joseyegijon #9 Joseyegijon
No solo sigue cobrando como diputado, es que además sigue siendo AFORADO......
5 K 54
Wachoski #33 Wachoski
#9 en algún momento vamos a tener que arrancarles esto del aforamiento por las malas.... No dejan otra opción
1 K 10
elblocdenotas #11 elblocdenotas
Solo se te pedia que hubieses sido capaz de coordinar, de trabajar en equipo y que estuvieras donde tenias que estar
5 K 51
#57 Cuchifrito *
#11 Pues yo creo que eso es menos problematico que lo que realmente era su responsabilidad directa, designar para un puesto relevante a gente competente y no a la inútil de Pradas y resto de altos cargos de emergencias.
0 K 11
iñakiss #79 iñakiss
#11 pues los balones fuera que echa hace ver que quien tuvo la culpa fueron todos por estrategias políticas, hace falta ser ainverguenza.
0 K 11
XtrMnIO #2 XtrMnIO *
Así todo queda entre juecezuelos amigos.
2 K 46
Herumel #3 Herumel
Cuando aseguró su pasta, venga al siguiente que nos dejen votar otra vez a tragar el "que te vote txapote"
3 K 40
Doisneau #5 Doisneau
Lo unico que le importa, que es la pasta, la seguira teniendo, asi que poco castigo hay aqui.
2 K 40
Dene #39 Dene
estará bien escuchar qué dicen los peperos sobre el indecente del PSOE de Extremadura que corrió también rapidito al aforamiento como diputado para salvar su culo ... y su comparación con este otro indecente
1 K 23
cocolisto #74 cocolisto
Le ha faltado sacar la guitarra para completar el tostón.
0 K 20
NPCMeneaMePersigue #91 NPCMeneaMePersigue
Mazón Se va con mentiras, la culpa de otros "No se podía saber lo que venía". Cuando hasta Japón avisó a sus ciudadanos. Y ayer despedían a la meteoróloga que acertó y avisó. Vamos que se va pero la historia es la misma en Valencia

Las víctimas terminan de hablar que la gente sigue con miedo, que las obras que se están haciendo no convencen. Cambia el entrenador pero el equipo es el mismo.
0 K 20
Desideratum #61 Desideratum
Este insondable pozo de detritus en nauseabunda descomposición no ha sabido ni estar, ni ha sabido irse.

Qué miseria, qué ruindad, qué bajeza, qué gusanera de inmoralidad, qué podredumbre.....

Este inmenso saco de mierda acabará algún día en el basurero más nauseabundo de la historia.
1 K 20
Abrildel21 #78 Abrildel21
#61 Sí que ha sabido irse. Ya lo creo que ha sabido.
0 K 13
#8 j-light
¿Habrá dejado todo atado y bien atado, como es costumbre en este país?
1 K 19
#52 Nouser
#8 Ya han firmado los contratos de reconstrucción. Se va porque no hay nada más que rascar.
0 K 7
NebotL #27 NebotL
Estoy escuchando las declaraciones y: "la culpa del gobierno y soy una pobre víctima del odio"... Nadie al volante.
1 K 16
#59 Nouser
#27 Está todo pensado.
0 K 7
celyo #80 celyo
#27 Como Ayuso, y sigue ahí tan tranquila.
0 K 15
wildseven23 #29 wildseven23
Qué puto cobarde de tío.
0 K 15
#42 Marisadoro *
En directo sin vergüenza, dice que...

>> la culpa es del gobierno que no prestó ayuda y sus agencias que no avisaron etc. etc. <<
0 K 13
Abrildel21 #60 Abrildel21
La indecencia y la maldad en estado puro.
0 K 13
pitercio #30 pitercio *
Un tío morro meándose en víctimas y haciendo promociones de partidos.
0 K 12
#24 Jarod_mc
valencianos tenéis unas tragaderas de la hostia, al final el pájaro este a parte de reírse de vosotros se va de rositas y sigue chupando del bote y encima ahora sin responsabilidad. Hay que ser imbecil
3 K 12
asbostrusbo #36 asbostrusbo
#24 que deberían hacer los valencianos?
Terrorismo doméstico?
1 K 16
#49 Jarod_mc
#36 que harías tú si perdieses a tus hijos pequeños y tú mujer, padres, hermanos... y además todas tus pertenencias??? y que el saco de basura que debería haberlo evitado con una orden esté follándose a una puta en el ventorro puesto de coca y alcohol hasta las cejas mientras decide si ponerla de directora de la cadena pública valenciana? a eso unele que dimite sin renunciar al acta y cobrando paga vitalicia con oficina y escoltas de por vida. Mejor no digo lo que se merece este pedazo de mierda, porque ya lo sabes
3 K -19
Alegremensajero #70 Alegremensajero
#49 Todo el mundo es muy valiente y muy bocas cuando no le ha pasado nada, como en tu caso, cuando llegan mal dadas ya se acaba tanta valentía y tanta fanfarronería y la realidad te pone en tu sitio.
0 K 8
#50 Abril_2025
#36 He mirado por encima sus comentarios y no es más que una cuenta troll.

Negativo, ignore, y un meneame más limpio :-)
0 K 11
ahoraquelodices #89 ahoraquelodices
#36 No parar hasta que dimitan todos los miserables que hace unos días aplaudían y defendían a Mazón.
A menos que quieran seguir siendo gobernados por inútiles. Que según las encuestas es lo que quieren.
0 K 7
#22 JanSolo
Mantiene su acta y su pensión vitalicia.
0 K 11
UNOMAS83 #43 UNOMAS83
Es un sin verguenza... como ha echado balones fuera, y diciendo que estuvo conectado con el movil todo el tiempo.
0 K 11
Arzak_ #48 Arzak_
"Me voy con la calle por cárcel y la culpa de todo es de Sancho Pérrez"
8-D
0 K 11
rendri #54 rendri
Muere matando. Vaya discurso de hijo de puta se ha marcado el menda
0 K 11
TheIpodHuman #81 TheIpodHuman *
Dimite pero al PP style en diferido y en simulacion como dijo la Cospedal :wall:

Sigue siendo aforado con lo cual olvidaros, no lo vais a ver en la carcel por todo el daño que ha hecho.
0 K 11
Mltfrtk #93 Mltfrtk
Menudo gusano miserable. Este el nivel de los políticos de PP. Menudas ratas, cucarachas, malnacidos.
¡Mazón a prisión!
0 K 11
mefistófeles #45 mefistófeles
Otro mierda cabrón cobarde como lo son la mayoría de ellos.

Este perro sarnoso en Valencia, Gallardo en Badajoz....basura de estercolero es lo que son todos.

Y el pueblo sin listas abiertas en las elecciones, cómo saben estas sanguijuelas que eso sería su perdición.
0 K 10
avalancha971 #53 avalancha971
¿Y esto qué cambia?

Cuando se quedó en el Ventorro sin cumplir sus obligaciones, es porque dimitía de hacer lo que tenía que hacer mientras seguía aforado y cobrando. Igual que ahora, ¿no?
0 K 10
LeDYoM #64 LeDYoM
Si tan convencido está de que lo hizo bien, que renuncie al aforamiento.
0 K 10
los111.com #34 los111.com
Solucionar problemas de la gente, ni puta idea, pero solucionar chanchullos, oye, en eso es un puto experto.
0 K 9
fr1k1 #67 fr1k1
Si no recuerdo mal alguien hizo el calculo de que le faltaban dos años para tener PENSION VITALICIA. Y cada vez me cuadra más
0 K 9
CharlesBrowson #65 CharlesBrowson
enga a zurrir mierdas con un latigo, pero eso si, no te vayas muy lejos que vas a tener que pagar personalmente y patrimonialmente, tu y todos tus infames lacayos, esperemos que ese ejercito de humunculos sean doxeados hasta el ultimo.
0 K 8
manc0ntr0 #68 manc0ntr0
#_56 anda, mira, como a tus amos peperos, que parece que lo último que les interesa es reconstruir lo que se perdió por su culpa
0 K 8
Graffin #75 Graffin
Joder que puto asco, que mal cuerpo me deja la declaración.
Si fuese un afectado directo me costaría mucho no ir a partirle la boca a este desgraciado.
0 K 8
#82 cosko
¿Alguien sabe cual es la posición de Vox? Me parece lo más relevante de esta noticia
0 K 7
#92 Garminger2.0
Sinverguenza hasta el último día... no hay nada que sea capaz de hacer con decencia.
0 K 7
#40 MrMax
Es una rata de cloaca, ahora estaba escuchando su comparecencia en directo y sigue con sus mentiras. Culpando al la Aemet por decir que no lo habia previsto, a la confederación del Jucar por no avisar del desbordamiento, al Gobierno central por no desplegar las ayudas... etc. Como se puede ser tan despreciable?
0 K 6
#63 egon_
Dejadme adivinar, me voy porque soy digno, pero la culpa es del PERRO SANXE!
0 K 6
#66 juanitoborromea
Tarde y mal
0 K 6

