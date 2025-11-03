Mazón dimite sin convocar elecciones y mantendrá su acta de diputado

El president Carlos Mazón dimite de su cargo, pero no convocará elecciones. Eso es lo que ha podido saber Levante-EMV, pocos minutos antes de comenzar la comparecencia pública en el Palau de la Generalitat. Con esta fórmula, Mazón podrá conservar su acta de diputado y seguir aforado, algo clave en la causa judicial de la dana.
En las siguientes elecciones, 1-2 años, saldrán con mayoría justita y Vox dará su apoyo incondicional.
"En Valencia se vota según como estés. Pase lo que pase si estás bien votas al que está, si no estás bien votas a otro."
En los pueblos quizás cambien de alcalde porque las obras no es que no terminen, es que no empiezan. En la Generalitat la Dana solo afectó a unos pueblos a las afueras de Valencia, ni siquiera afectó a la ciudad y por supuesto tampoco en Castellón ni en… » ver todo el comentario
Penoso , vive en una realidad paralela o se cree que somos gilipollas
Mientras, mantener contento a Mazón con un sueldito.
Y mantener su aforamiento, para que la jueza tenga que subir a una instancia superior su investigación, y quizás que le toque unos jueces más amigables.
espera sentado
Depende de lo que diga la periodista, pero hasta ahora el señor lo que hizo mal fue no atender a la alerta roja e irse de comida en vez de estar en su sitio.
Ya han mirado los móviles y tampoco se le ha pillado diciendo "no envíes el SMS".
Quizás no estar en el CECOPI haya sido una de las mejores decisiones de su vida, porque el crimen lo cometió otra persona.
Hostía puta, está en directo mentira tras mentira....
Se ha atrevido a decir el puto malnacido que hasta el 30 por la mañana no se tuvo constancia de la existencia de muertos.
el pobresito dimite (despues de un año) porque es super-honrado y super-empatico
-Irse a casa y dejar como presidente en funciones al vicepresidente
-Quedarse como presidente en funciones hasta que se elija un nuevo presidente.
Pero en ambos caso la figura es de presidente en funciones, es decir con los poderes limitados.
Que putísima rata, mis dieces.
La chica esta le habrá dicho: a mi no me llevas por delante, lo voy a contar todo.
La situación privilegiada de Vilaplana durante la jornada de la dana, al pasar casi cuatro horas con Carlos Mazón, desde las 15 a las 18.30-18.45 horas del 29-O, es lo que valoraron los magistrados para citarla. "Dada la situación vivida por la señora Vilaplana, no cabe descartar que pudiera haber escuchado lo que el president hablaba y/o sus comentarios, tanto
No se pueden tener elecciones cada año o cada dos, es correcto, pero si alguien falta a su deber como lo ha hecho él debería dejar su sitio al siguiente. La democracia española no es presidencialista, se vota al partido.
Las víctimas terminan de hablar que la gente sigue con miedo, que las obras que se están haciendo no convencen. Cambia el entrenador pero el equipo es el mismo.
Qué miseria, qué ruindad, qué bajeza, qué gusanera de inmoralidad, qué podredumbre.....
Este inmenso saco de mierda acabará algún día en el basurero más nauseabundo de la historia.
>> la culpa es del gobierno que no prestó ayuda y sus agencias que no avisaron etc. etc. <<
Terrorismo doméstico?
A menos que quieran seguir siendo gobernados por inútiles. Que según las encuestas es lo que quieren.
Sigue siendo aforado con lo cual olvidaros, no lo vais a ver en la carcel por todo el daño que ha hecho.
¡Mazón a prisión!
Este perro sarnoso en Valencia, Gallardo en Badajoz....basura de estercolero es lo que son todos.
Y el pueblo sin listas abiertas en las elecciones, cómo saben estas sanguijuelas que eso sería su perdición.
Cuando se quedó en el Ventorro sin cumplir sus obligaciones, es porque dimitía de hacer lo que tenía que hacer mientras seguía aforado y cobrando. Igual que ahora, ¿no?
Si fuese un afectado directo me costaría mucho no ir a partirle la boca a este desgraciado.