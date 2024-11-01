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Mazón cambia de estrategia: quiere personarse en la causa de la dana al sostener que la jueza le sigue investigando
El expresident, que fue citado como testigo, presenta un escrito para ser parte en las diligencias después de que el TSJ rechazara cualquier indicio delictivo
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#1
carakola
Un ejemplo para todos los valencianos.
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#2
SeñorPresunciones
#1
...para todos los valencianos que sean unos hijos de puta desalamados.
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#3
carakola
#2
O quieran aprender a serlo.
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#4
angelitoMagno
¿Se ha dejado barba? ¿Y eso? ¿Moda o es que no quiere que le reconozcan por la calle?
1
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