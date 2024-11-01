Los mayores monstruos del fondo del mar... tienen origen humano

El Atlántico norte no es el único lugar de los océanos que ha servido como una alfombra para cubrir la suciedad. Se trata de uno más de una larga lista que ha ido aumentando con las décadas y que recuerdan que, en un pasado, el medio ambiente se encontraba en un segundo plano en la toma de decisiones. Sin embargo, las consecuencias de ese pasado están muy presentes en la actualidad, y los conservacionistas y biólogos tratan de averiguar cómo han afectado a la vida marina.