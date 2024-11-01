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El mayor puente ferroviario de piedra con forma de arco de todo el mundo fue construido hace más de 100 años en este pequeño país
Se encuentra en Eslovenia, a unos 100 kilómetros de la capital del país, y para su construcción se requirió el uso aproximado de unos 4.500 bloques de piedra
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