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El mayor puente ferroviario de piedra con forma de arco de todo el mundo fue construido hace más de 100 años en este pequeño país

El mayor puente ferroviario de piedra con forma de arco de todo el mundo fue construido hace más de 100 años en este pequeño país

Se encuentra en Eslovenia, a unos 100 kilómetros de la capital del país, y para su construcción se requirió el uso aproximado de unos 4.500 bloques de piedra

| etiquetas: eslovenia , puente ferroviario , solkan
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