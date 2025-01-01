edición general
Matan de una paliza a un gorrilla en Valencia

Los dos presuntos implicados habrían huido del lugar en motocicleta tras cometer la agresión.

UnoYDos #2 UnoYDos *
Aquí hay mas de dos implicados, falta el tercero y el cuarto, el gobierno local y las fuerzas del estado por dejadez en funciones. Si permites que campe la extorsión en los aparcamientos, tarde o temprano llegara a ese aparcamiento otro criminal con menos miramientos que el extorsionador. Lo raro es que no haya pasado antes.
Pertinax #4 Pertinax
#2 Suena a un "paga la coca" que se daría en cualquier caso, el que sea gorrilla no sé si afectaría mucho al resultado final.
#5 banksy
#2 En Sevilla ya ha pasado.
#7 Hombre_de_Estado
No sé como en una sociedad como la nuestra, con todos sus defectos, se permite la existencia de gorrillas. Es una absoluta aberración.
woody_alien #13 woody_alien
#11 Empadronarse es un trámite municipal donde no se mira la situación legal del residente, pero si vas a un hospital por lesiones de una pelea llamarán directamente a la policía, vendrán, te pedirán los papeles y se habrá un follón.
#14 Tunguska08Chelyabinsk13
#13 Acabáramos.
ChatGPT #3 ChatGPT
Juro que leí Gorila
#8 Sacianez
La Gente de harta. Hace bastante tiempo vi a uno atropellar al gorrilla cerca del hospital de la Paz en Madrid.
Lo raro es que no pase más a menudo
Narmer #9 Narmer
#8 Hay unos en el barrio de
mis padres que están ahí cada puto día a las horas de más movimiento. Entiendo que la gente que cada día tenga que pagar el impuesto revolucionario acabe hasta las narices. No como para matarlo, pero sí para darle dos hostias y de vuelta a su país con un lacito.
#6 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Y después de la brutal paliza a lado del hosptial... ¿se levantó por su propio pie y en lugar de ir al hospital se fue a Picanya? No queda claro.
woody_alien #10 woody_alien
#6 Los sin-papeles no van al hospital.
#11 Tunguska08Chelyabinsk13
#10 ¿Por que? Si se pueden empadronar en ayuntamientos, para que vaya contando el tiempo de residencia.
g3_g3 #12 g3_g3
Sería un ajuste de cuentas entre delincuentes.
#1 kreator
Primero fueron a por los gorrillas...
