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Más de mil personas se manifiestan en Sevilla para reclamar el fin de la tauromaquia
Más de un millar de personas se han manifestado este sábado bajo el lema 'No matarás' por las calles de Sevilla, convocados por Pacma, para pedir el fin de la tauromaquia.
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Abuso_Animal
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#1
Pertinax
*
PACMA va adelantar a Podemos por la izquierda, ya tienen incluso más poder de convocatoria.
1
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#2
pirat
*
Olvidan incluir el fin del sádico mascotismo, que no deja de ser una forma de maltrato animal, además de vegetal y humano...
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