La más absurda masacre de animales  

Los humanos llevamos matando animales prácticamente desde antes de ser sapiens: como alimento, fuente de materiales y desgraciadamente muchas veces por puro y supersticioso analfabetismo. Y así multitud de especies están al borde de la extinción simplemente porque la gente es tan estúpida para creer que un trozo de un animal puede curar el cáncer o hacerles más viriles o más fértiles. De entre todas las especies que se están extinguiendo por nuestra codicia y nuestra incultura, quizás no existan dos ejemplos más ofensivamente paradigmáticos.