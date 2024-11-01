Más de 50.000 viviendas en venta terminaron en manos de extranjeros no residentes el último año

En el último año, más de 58.000 viviendas en España fueron compradas por extranjeros no residentes, representando el 8% del total. Estos compradores buscan ubicaciones turísticas con alta rentabilidad, pagando un 70% más por metro cuadrado. Alicante, Málaga y Baleares concentran gran parte de estas operaciones. El Gobierno intenta frenar esta tendencia eliminando las Golden Visa y proponiendo nuevos gravámenes. Aunque británicos lideran las compras, alemanes, belgas y polacos ganan terreno. España se consolida como destino de lujo inmobiliario