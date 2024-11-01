edición general
Más de 1.500 trabajadores de Amazon irán a la huelga en pleno Black Friday

Según el sindicato CGT, el 80% de la plantilla de la compañía parará del 24 al 28 de noviembre y del 16 al 23 de diciembre, durante la campaña de Navidad

Txikitos13 #2 Txikitos13
Logico , las huelgas se hacen cuando mas afecta a la empresa , si no metes presion a la empresa es imposible ganar nada.Ojala consigan mejorar sus condiciones
#3 Galton
¡La lucha es el camino! Ánimo...
P.S. Me dan ganas de hacer algún pedido extra... ¡Más maderaaaaa!!!
